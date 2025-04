Ο Κέντρικ Λαμάρ νέος πρεσβευτής του οίκου Chanel

Ο Κέντρικ Λαμάρ, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της γενιάς του και ο μοναδικός ράπερ που έχει τιμηθεί με Πούλιτζερ, είναι ο νέος πρεσβευτής της Chanel και πρωταγωνιστεί στην επικείμενη διαφημιστική καμπάνια για τη σειρά γυαλιών του οίκου.

Η νέα συνεργασία του Κέντρικ Λαμάρ με τον γαλλικό οίκο υψηλής ραπτικής σηματοδοτείται από τη συμμετοχή του στην καμπάνια γυαλιών, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα μέσα στην εβδομάδα. Η φωτογράφιση για την καμπάνια φέρει την υπογραφή του γνωστού φωτογράφου μόδας Karim Sadli.

Κέντρικ Λαμάρ - Chanel: Από το Met Gala στην επίσημη συνεργασία

Η σχέση του Αμερικανού ράπερ με τη Chanel ξεκίνησε το 2023, όταν εμφανίστηκε στο Met Gala προς τιμήν του Καρλ Λάγκερφελντ φορώντας ένα καπιτονέ δερμάτινο σακάκι σχεδιασμένο από τη δημιουργική διευθύντρια Virginie Viard.

Η συνεργασία εμβαθύνθηκε τον Ιανουάριο του 2024, όταν η Chanel ανέθεσε στον Κέντρικ Λαμάρ και τον Dave Free να επιμεληθούν το σκηνικό για την επίδειξη υψηλής ραπτικής. Το αποτέλεσμα περιλάμβανε ένα εντυπωσιακό φωτεινό μενταγιόν με το λογότυπο Chanel και μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο The Button.

Κέντρικ Λαμάρ: «Τα γυαλιά ήταν η φυσική επιλογή»

Σε σχετικές του δηλώσεις, ο Κέντρικ Λαμάρ τόνισε τον σεβασμό του για τη διαχρονική αξία της Chanel: «Ο οίκος έχει μια κληρονομιά που ξεπερνά τη μόδα, και αυτό είναι κάτι με το οποίο μπορώ να ταυτιστώ. Εφόσον δεν δημιουργούν ανδρικά ρούχα, ήξερα πως το ιδανικό σημείο σύνδεσης θα ήταν τα γυαλιά».

Από την πλευρά του οίκου, ο πρόεδρος μόδας της Chanel, Μπρούνο Παβλόφσκι, σημείωσε: «Τα γυαλιά δεν είναι απλώς ένα ακόμη αξεσουάρ. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Chanel και εμφανίζονται τακτικά στις πασαρέλες μας».

Ο Κέντρικ Λαμάρ συνεχίζει να διακρίνεται τόσο στη μουσική όσο και στη δημιουργική βιομηχανία. Το τραγούδι του Not Like Us ξεχώρισε μέσα στο 2024, ενώ συνολικά έχει τιμηθεί με 22 βραβεία Grammy. Το άλμπουμ του DAMN. του 2017 του χάρισε το βραβείο Πούλιτζερ, καθιστώντας τον τον μοναδικό ράπερ με αυτή τη διάκριση.

Επιπλέον, έχει ιδρύσει την πλατφόρμα δημιουργικού περιεχομένου PGlang μαζί με τον Dave Free, με την οποία έχει ήδη αποσπάσει έξι βραβεία Cannes Lions για τη συμβολή του στην καινοτομία στην επικοινωνία και τη διαφήμιση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ