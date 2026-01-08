Ο Κένεντι ανατρέπει τη διατροφική «πυραμίδα» - Κόκκινο κρέας και πλήρες γάλα στη βάση

Με μια στροφή που ανατρέπει τις μέχρι τώρα ομοσπονδιακές οδηγίες, η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε την Τετάρτη νέο διατροφικό πλαίσιο που βάζει στην πρώτη γραμμή την μπριζόλα, το τυρί και το πλήρες γάλα. Την ίδια ώρα καλεί τους Αμερικανούς να κόψουν τη ζάχαρη και να περιορίσουν τα επεξεργασμένα.

Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ παρουσίασε τις οδηγίες ως εργαλείο πρόληψης των χρόνιων νοσημάτων και επέμεινε στη γραμμή του ότι το πρόβλημα βρίσκεται στις βιομηχανικές τροφές και στα πρόσθετα σάκχαρα. Το κείμενο είναι αισθητά πιο σύντομο από προηγούμενες εκδόσεις και έχει πιο επιθετικό τόνο απέναντι στα τρόφιμα που θεωρούνται «επεξεργασμένα».

Η πιο καθαρή μετατόπιση αφορά την πρωτεΐνη. Οι οδηγίες προτείνουν στους ενήλικες ημερήσια πρόσληψη 1,2 έως 1,6 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους, δηλαδή πολύ πάνω από το επίπεδο που χρησιμοποιούσαν έως τώρα οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες ως βασική αναφορά. Αναφέρουν ως πηγές τόσο το κόκκινο κρέας, τα πουλερικά, τα θαλασσινά, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά όσο και τα όσπρια, τους ξηρούς καρπούς, τους σπόρους και τη σόγια, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη κατεύθυνση προς τις φυτικές πρωτεΐνες.

Στη ζάχαρη, οι οδηγίες σκληραίνουν. Ζητούν αποφυγή αναψυκτικών με ζάχαρη και περιορισμό των άλλων πηγών πρόσθετων σακχάρων. Για τα παιδιά ανεβάζουν σημαντικά τον πήχη, προτείνοντας να μην ξεκινούν πρόσθετα σάκχαρα πριν από τα 10.

Στο στόχαστρο μπαίνουν και οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, με σαφή αναφορά σε τρόφιμα όπως το λευκό ψωμί, οι τορτίγιες από λευκό αλεύρι και τα κράκερ. Παράλληλα, το κείμενο μιλά για αποφυγή «ιδιαίτερα επεξεργασμένων» σνακ και γλυκών, ειδικά όταν συνδυάζουν ζάχαρη ή αλάτι με πρόσθετα όπως τεχνητά αρώματα, συντηρητικά, χρωστικές και γλυκαντικά χαμηλών θερμίδων.

Στα λιπαρά, η εικόνα είναι πιο μπερδεμένη. Το ανώτατο όριο για τα κορεσμένα λιπαρά μένει όπως ήταν, έως 10 τοις εκατό των ημερήσιων θερμίδων. Την ίδια στιγμή, οι οδηγίες καλούν τους Αμερικανούς να δώσουν προτεραιότητα σε τρόφιμα που στην πράξη είναι πλούσια σε κορεσμένα, όπως το κόκκινο κρέας, τα πλήρη γαλακτοκομικά και το βούτυρο, ενώ επανέρχεται και η προτροπή για μαγείρεμα με ζωικό λίπος, κάτι που έχει προκαλέσει κριτική από επιστήμονες που θεωρούν ότι η τεκμηρίωση δεν φτάνει για τέτοια σύσταση.

Στο αλκοόλ, οι οδηγίες γίνονται αόριστες. Δεν δίνουν συγκεκριμένα όρια όπως παλιότερα και περιορίζονται στη γενική κατεύθυνση για λιγότερη κατανάλωση.

