Ο καύσωνας «ψήνει» την Ευρώπη: Πέθανε μωρό από υπερθερμία στη Μασσαλία, τρένα ακινητοποιήθηκαν στο Βέλγιο

Το κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της Ευρώπης όπως η Βρετανία, η Γαλλία και το Βέλγιο.

Ο καύσωνας, ο οποίος σαρώνει τη Γαλλία, όπως και ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, έχει ήδη προκαλέσει πολλά θύματα, με 55 θανάτους, μεταξύ άλλων, από πνιγμό στη μητροπολιτική Γαλλία.

Επίσης, ένα μωρό 18 μηνών πέθανε, αφού βρέθηκε σε κατάσταση υπερθερμίας την Τρίτη μέσα σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου στη Μασσαλία (νότια), δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων το πανεπιστήμιο χωρίς να διευκρινίζει την ακριβή ημερομηνία του θανάτου του.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της πόλης ανέφεραν πως κλήθηκαν λίγο πριν από τις 14.00 (15.00 ώρα Ελλάδας) και μετέφεραν το παιδί στα επείγοντα της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Timone, επιβεβαιώνοντας μια αρχική πληροφορία του ενημερωτικού μέσου BFM.

Την Τετάρτη, ένα παιδί 3 ετών πέθανε, ενώ βρισκόταν μόνο του μέσα σε ένα όχημα στο Σεν Γκρατιέν, στο Βαλ ντ’ Ουάζ, εν μέσω του καύσωνα. Δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά τη Δευτέρα μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε ένα πάρκινγκ κατοικίας στο Καρπαντρά (νότια).

«Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε για το τραγικό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Timone. Εκφράζουμε τα ειλικρινέστερα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος», δήλωσε ο Ερίκ Μπερτόν, πρόεδρος του πανεπιστημίου Aix-Marseille, σε ένα δελτίο Τύπου που εστάλη στο AFP.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Νέο ρεκόρ στη Βρετανία

Το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για μήνα Ιούνιο στη Βρετανία έσπασε ξανά, μέσα σε λίγες ώρες, καθώς τα θερμόμετρα έδειξαν 37,3°C στο χωριό Σάντον Ντάουνχαμ του Σάφολκ, στη νοτιοανατολική Αγγλία, ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office).

Και τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, αφού η Met Office προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να ανέβει κι άλλο. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα «συναγερμού» για ακραία ζέστη που ισχύει για τη νότια και τη νοτιοανατολική Αγγλία, ιδίως το Λονδίνο.

Χθες, τα θερμόμετρα έδειξαν 36,7°C στο Μέριφιλντ του Σόμερσετ. «Πριν από αυτήν την εβδομάδα, το ρεκόρ θερμοκρασίας για Ιούνιο μήνα είχε καταγραφεί το 1976 (…) Πλέον ξεπεράστηκε τρεις φορές μέσα σε μία εβδομάδα», είπε ο εκπρόσωπος της Met, Γκρέιαμ Ματζ.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Τρένα στο Βέλγιο ακινητοποιήθηκαν και εκκενώθηκαν

Οι επιβάτες δύο τρένων Eurostar αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν σήμερα, εν μέσω καύσωνα, στο Βέλγιο, λόγω τεχνικής βλάβης, όπως ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο η εταιρεία και η διαχειρίστρια του σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel.

Αρχικά, ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κολονία στο Παρίσι, με περίπου 400 επιβάτες, υποχρεώθηκε να σταματήσει το πρωί κοντά στη Λουβέν, λόγω βλάβης, η αιτία της οποίας δεν έχει επιβεβαιωθεί.

«Οι ταξιδιώτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια», είπε μια εκπρόσωπος του Eurostar, διευκρινίζοντας ότι την επιχείρηση ανέλαβαν οι τοπικές αρχές και ο Ερυθρός Σταυρός. «Φυσικά, μοιράστηκαν μπουκάλια με νερό» και οι επιβάτες μετεπιβιάστηκαν σε άλλο τρένο που έστειλε στο σημείο η εταιρεία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Belga τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο της Λουβέν, όμως η κατάστασή τους δεν κρίνεται ανησυχητική.

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες «για αυτήν τη δύσκολη κατάσταση».

Επίσης, η αναπαράσταση, αυτό το Σαββατοκύριακο, της μάχης του Βατερλό το 1815- που κατέληξε με την ήττα και εξορία του Γάλλου αυτοκράτορα Ναπολέοντα Βοναπάρτη- έχει ακυρωθεί ως αποτέλεσμα των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, όπως δήλωσαν σήμερα οι διοργανωτές και οι τοπικές διοικητικές αρχές.

Η αναπαράσταση της τελικής ήττας του στρατού του Βοναπάρτη εναντίον του υπό βρετανική ηγεσία ευρωπαϊκού συνασπισμού στις 18 Ιουνίου 1815, προσελκύει χιλιάδες ανθρώπους στην ύπαιθρο του προαστίου των Βρυξελλών κάθε χρόνο τον Ιούνιο.

Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η χώρα ζει σε συνθήκες ακραίας ζέστης: το ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο μπορεί να ξεπεραστεί σήμερα.

«Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της μετεωρολογικής κατάστασης (...) φαίνεται πως η διατήρηση της εκδήλωσης δεν θα επέτρεπε πλέον να διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφαλείας που θεωρούμε απαραίτητες», γράφουν οι διοργανωτές.

«Αν αυτή η σελίδα της Ιστορίας μας δεν μπορέσει να γραφτεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γνωρίζουμε ήδη ότι θα ξαναβρεθούμε μαζί την επόμενη χρονιά», αναφέρουν ακόμη.

Ο καύσωνας «κατηφορίζει» στα Βαλκάνια

Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες αναμένεται να φτάσει στα Βαλκάνια αύριο Σάββατο, με ολόκληρη την κροατική ακτή της Αδριατικής να βρίσκεται ήδη από σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα με την υπηρεσία MeteoAlarm.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 39 βαθμούς Κελσίου από την Κυριακή σε περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με τις εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες, και το κύμα καύσωνα στην περιοχή προβλέπεται να κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

Στο Βελιγράδι, ο υδράργυρος προβλέπεται να φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου αύριο Σάββατο, τους 38 την Κυριακή και τους 39 τη Δευτέρα και την Τρίτη - ξεπερνώντας το ρεκόρ ζέστης όλων των εποχών για τη σερβική πρωτεύουσα: των 38,7 βαθμοί Κελσίου τον Ιούνιο του 2021.

Στη Σερβία, όπου τα τρία τελευταία καλοκαίρια ήταν τα πιο ζεστά που έχουν καταγραφεί ποτέ από την έναρξη των μετρήσεων το 1951, περισσότεροι από ένας στους πέντε εργαζόμενους απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Klima 101, και εργάτες οικοδομών φαίνονται να δουλεύουν σε εργοτάξια κάτω από τον καυτό ήλιο σήμερα το μεσημέρι.