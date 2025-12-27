Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Tupac ζητά την ακύρωση αποδεικτικών στοιχείων

Οι δικηγόροι του Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις, που κατηγορείται για τη δολοφονία του Tupac Shakur το 1996, ζητούν να αποκλειστούν από τη δικογραφία στοιχεία που κατασχέθηκαν σε νυχτερινή έρευνα στο σπίτι του, την οποία χαρακτηρίζουν παράνομη.

Σε αίτημα που κατέθεσαν στο Λας Βέγκας, οι συνήγοροι Ρόμπερτ Ντράσκοβιτς και Γουίλιαμ Μπράουν υποστηρίζουν ότι το δικαστήριο ενέκρινε την εκτέλεση του εντάλματος τη νύχτα, επειδή του παρουσιάστηκε μια στρεβλή εικόνα του κατηγορουμένου ως επικίνδυνου εμπόρου ναρκωτικών. Όπως σημειώνουν, νυχτερινές έρευνες προβλέπονται μόνο κατ’ εξαίρεση όταν, για παράδειγμα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθούν στοιχεία αν η αστυνομία περιμένει μέχρι το πρωί.

Η υπεράσπιση επιμένει ότι ο Ντέιβις είχε εγκαταλείψει την εμπλοκή του με ναρκωτικά από το 2008 και στη συνέχεια εργάστηκε σε ελέγχους για διυλιστήρια. Περιγράφουν έναν 60χρονο, συνταξιούχο, επιζώντα καρκίνου, με ενήλικα παιδιά και εγγόνια, που ζούσε επί εννέα χρόνια με τη σύζυγό του στο Χέντερσον, έξω από το Λας Βέγκας. «Το δικαστήριο δεν ενημερώθηκε για αυτά τα δεδομένα», υποστηρίζουν, προσθέτοντας ότι η άδεια για νυχτερινή έρευνα δόθηκε στη βάση μιας «παραπλανητικής» παρουσίασης που «δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λας Βέγκας, που πραγματοποίησε την έρευνα, αρνήθηκε να σχολιάσει λόγω της εκκρεμούς διαδικασίας. Όταν εκτελέστηκε το ένταλμα, οι αρχές είχαν αιτιολογήσει τη νυχτερινή επιχείρηση λέγοντας ότι έτσι θα μπορούσαν να περικυκλώσουν και να ασφαλίσουν το σπίτι, ενώ σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος οχυρωνόταν, θα ήταν ευκολότερο να απομακρυνθούν οι γείτονες με τη μικρότερη δυνατή έκθεση.

Ο Ντέιβις συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2023, έχει δηλώσει αθώος για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και από τότε ζητά να αφεθεί ελεύθερος μέχρι τη δίκη.

Στο ίδιο αίτημα, οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η υπόθεση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε δημόσιες δηλώσεις του ίδιου, στις οποίες είχε ισχυριστεί ότι βρισκόταν στο λευκό Cadillac από όπου πυροβολήθηκε ο Shakur στη Λας Βέγκας.

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι ποτέ δεν έδωσε στοιχεία που να δείχνουν ότι ήταν στο αυτοκίνητο. Αντίθετα, λένε ότι είχε κίνητρο να το ισχυρίζεται, καθώς έτσι απέφυγε κατηγορίες για ναρκωτικά και στη συνέχεια αξιοποίησε την ιστορία εμπορικά, σε ντοκιμαντέρ και στο βιβλίο του το 2019.

Ο κατηγορούμενος είχε προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νεβάδα ζητώντας να ακυρωθεί η δίωξη, όμως η αίτησή του απορρίφθηκε τον Νοέμβριο.

Με πληροφορίες από Associated Press