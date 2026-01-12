Ο Καντίροφ φέρεται να νοσηλεύεται με νεφρική ανεπάρκεια, σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες

Στο νοσοκομείο με νεφρική ανεπάρκεια φέρεται να νοσηλεύεται ο ηγέτης της Τσετσενίας και ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ραμζάν Καντίροφ, σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες τις οποίες επικαλείται με τη σειρά του ο Independent.

Πηγές της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του Καντίροφ έχει επιδεινωθεί σημαντικά, σε σημείο που -όπως υποστηρίζεται- το Κρεμλίνο εξετάζει ήδη πιθανά σενάρια διαδοχής του στην ηγεσία της Δημοκρατίας της Τσετσενίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Καντίροφ υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση, χωρίς οι γιατροί να κάνουν σαφείς προβλέψεις για την εξέλιξη της υγείας του. Την ίδια ώρα, μέλη της οικογένειας και του στενού του κύκλου φέρονται να έχουν μεταβεί στην Τσετσενία, όπου νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Καντίροφ: Δεν έχει εμφανιστεί επί μία εβδομάδα

Η ανησυχία εντείνεται και από το γεγονός ότι ο Καντίροφ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα. Η τελευταία του δημόσια παρουσία, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, τον έδειχνε να περπατά με μπαστούνι.

Το Ukrinform μεταδίδει ότι οι συζητήσεις στο Κρεμλίνο για τον διάδοχό του έχουν πυκνώσει, με ονόματα όπως ο Μαγκόμεντ Νταούντοφ, ο Απτί Αλαουντίνοφ, και ο μεγαλύτερος γιος του, Αχμάτ Καντίροφ, να φέρονται ως πιθανοί υποψήφιοι. Την τελική απόφαση, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, θα λάβει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μάλιστα, δεν πέρασε απαρατήρητο ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο 20χρονος Αχμάτ Καντίροφ διορίστηκε αναπληρωτής επικεφαλής της κυβέρνησης της Τσετσενίας, πέραν των ήδη υπαρχόντων αξιωμάτων του, μεταξύ των οποίων και αυτό του υπουργού Αθλητισμού. Η κίνηση ερμηνεύτηκε από πολλούς ως προετοιμασία για ενδεχόμενη διαδοχή, προκαλώντας κατηγορίες περί οικογενειοκρατίας.

Καντίροφ: Ποιος είναι ο ηγέτης της Τσετσενίας

Υπενθυμίζεται ότι ο Καντίροφ έχει κατηγορηθεί πως από το 2007, όταν ανέλαβε την εξουσία στην Τσετσενία με τη στήριξη της Μόσχας, έχει διορίσει δεκάδες συγγενείς του σε κρατικές ή ημικρατικές θέσεις. Το 2023 είχε προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις όταν διόρισε τον γιο του Άνταμ επικεφαλής της προσωπικής του ασφάλειας, μετά από υπόθεση κακοποίησης κρατουμένου.

Υπενθυμίζεται πως ο Ραμζάν Καντίροφ κυβερνά την Τσετσενία εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, με επικριτές να τον κατηγορούν ότι έχει μετατρέψει την περιοχή σε προσωπικό του φέουδο. Διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον έχουν κατηγορήσει για απαγωγές αντιφρονούντων, βασανιστήρια και διώξεις κατά ομοφυλόφιλων, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί και με πολιτικές δολοφονίες, ακόμη και εκτός Ρωσίας.

Το 2021 οι Ηνωμένες Πολιτείες του επέβαλαν κυρώσεις για φερόμενη εμπλοκή σε εξωδικαστικές εκτελέσεις, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Ο Καντίροφ έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με τσετσενικές δυνάμεις να συμμετέχουν ενεργά στις πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και υπέρ της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία.

Οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τη Μόσχα ή από τις αρχές της Τσετσενίας.

Με πληροφορίες από Independent