Ο Καντίροφ απειλεί Ρώσους υπερεθνικιστές με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ εξέφρασε ανησυχία για την αντίδραση των Ρώσων υπερεθνικιστών στην τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα.

Ο Καντίροφ πιστεύει, με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα, ότι η κλίμακα της επίθεσης είναι «πολύ μεγαλύτερη και βαθύτερη» από την ίδια την επίθεση, καθώς οι εχθροί της Ρωσίας επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη Ρωσία προωθώντας τον εθνικισμό.

Ο Καντίροφ υποστήριξε ότι η Ρωσία ήταν πάντα ένα πολυεθνικό και πολυθρησκευτικό κράτος, προσθέτοντας ότι «ψευδείς πατριώτες» προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τα αισθήματα των ανθρώπων και «καλούσαν σε φασιστικές μεθόδους».

Απείλησε επίσης να έχει «σύντομη συνομιλία» με τους υποκινητές της εθνοτικής σύγκρουσης.

Ο Καντίροφ απειλούσε προφανώς Ρώσους υπερεθνικιστές που χρησιμοποίησαν την τρομοκρατική επίθεση στο Crocus City Hall, στο προάστιο της Μόσχας Κρασνογκόρσκ για να εκφράσουν την εχθρότητά τους προς τις μη εθνικές ρωσικές μειονότητες και τους μετανάστες στη Ρωσία.

Ο Καντίροφ βρέθηκε στο επίκεντρο υψηλού προφίλ εθνοτικών και θρησκευτικών αντιπαραθέσεων στο παρελθόν, κάτι που πιθανότατα εμπόδισε τις προσπάθειές του να βρει μια ισορροπία μεταξύ της υποστήριξης των ισλαμικών αξιών της Τσετσενίας και της υποστήριξης ενός ολοένα και πιο υπερεθνικιστικού Κρεμλίνου.

Με πληροφορίες Institute for the Study of War (ISW)