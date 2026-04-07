Ο Κάνιε Γουέστ ζητά συνάντηση με τη βρετανική εβραϊκή κοινότητα ενώ μεγαλώνει η κρίση στο Wireless

Ο Κάνιε Γουέστ έσπασε τη σιωπή του για το Wireless Festival και προσφέρθηκε να συναντηθεί με μέλη της εβραϊκής κοινότητας στη Βρετανία, την ώρα που η πίεση προς το φεστιβάλ και την κυβέρνηση συνεχίζει να εντείνεται.

Σε δήλωσή του, ο ράπερ ανέφερε ότι παρακολουθεί τη συζήτηση γύρω από την εμφάνισή του στο λονδρέζικο φεστιβάλ και είπε πως στόχος του είναι να έρθει στο Λονδίνο για να παρουσιάσει «μια συναυλία αλλαγής», φέρνοντας, όπως υποστήριξε, «ενότητα, ειρήνη και αγάπη μέσα από τη μουσική». Πρόσθεσε επίσης ότι θα ήταν ευγνώμων αν του δινόταν η ευκαιρία να συναντήσει από κοντά μέλη της εβραϊκής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, «για να ακούσει».

Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ η υπόθεση έχει πάρει διαστάσεις που ξεπερνούν τη μουσική. Βρετανοί βουλευτές, εβραϊκές οργανώσεις και μέλη της κυβέρνησης έχουν ζητήσει να μη γίνει η εμφάνισή του, επικαλούμενοι το ιστορικό αντισημιτικών δηλώσεών του και την ανοιχτή του αναφορά στον Χίτλερ. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «βαθιά ανησυχητικό» το γεγονός ότι έχει κλειστεί για το φεστιβάλ, ενώ ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ είπε ότι ο Γουέστ δεν θα έπρεπε «σε καμία περίπτωση» να εμφανιστεί στο Wireless.

Την ίδια ώρα, το εμπορικό κόστος για το φεστιβάλ μεγαλώνει. Η Pepsi και η Diageo έχουν ήδη αποχωρήσει από τη χορηγία, ενώ σύμφωνα με το Associated Press αποσύρθηκαν επίσης η Rockstar Energy και η PayPal. Το Festival Republic, που διοργανώνει το Wireless, συνεχίζει πάντως να στηρίζει την απόφαση να τον κρατήσει στο line-up. Ο διευθύνων σύμβουλος Μελβιν Μπεν δήλωσε ότι ο Γουέστ δεν προσκαλείται για να διατυπώσει απόψεις, αλλά για να ερμηνεύσει τραγούδια που ήδη ακούγονται μαζικά στο ραδιόφωνο και στις πλατφόρμες.

Ο ίδιος ο Μπεν ζήτησε να δοθεί στον Γουέστ «μια δεύτερη ευκαιρία», μιλώντας για συγχώρεση και ελπίδα. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι το φεστιβάλ ίσως έπρεπε να έχει έρθει νωρίτερα σε επαφή με την εβραϊκή κοινότητα. Από την πλευρά της κυβέρνησης, η συζήτηση έχει πλέον φτάσει και στο αν θα του επιτραπεί τελικά η είσοδος στη χώρα.

με στοιχεία από το Variety