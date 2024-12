Ο καλύτερος σκακιστής του κόσμου θύμωσε και αποχώρησε από τουρνουά για ένα παντελόνι

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γρήγορου Σκακιού κατέληξε σε φάρσα αφού οι αξιωματούχοι επέβαλαν πρόστιμο στον καλύτερο παίκτη του κόσμου, Μάγκνους Κάρλσεν, επειδή φορούσε τζιν. Η απάντησή του; Εγκατέλειψε εντελώς την εκδήλωση.

Το περιστατικό έρχεται ως αποκορύφωμα για την παγκόσμια κοινότητα σκακιού που τελευταία έχει αντιμετωπίσει απάτες, γεωπολιτικές εντάσεις και «περίεργα» παράπονα παικτών για πατώματα που... τρίζουν, όπως επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal.

Τώρα έχει και μια διαμάχη για τα παντελόνια να διαχειριστεί. O πέντε φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι Μάγκνους Κάρλσεν έφτασε στην πολυτελή Cipriani Wall Street, διοργανωτή του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rapid Chess, φορώντας κάτι που οι διοργανωτές θεωρούσαν εντελώς ακατάλληλο: Φορούσε ένα τζιν παντελόνι.

Για τη FIDE, το παγκόσμιο κυβερνητικό όργανο του παιχνιδιού, αυτό ήταν τόσο απαράδεκτο όσο η μετακίνηση ενός πιονιού σε τρία κενά.

Το τζιν, είπε η FIDE, «απαγορεύεται ρητά βάσει των μακροχρόνιων κανονισμών για αυτό το γεγονός» και επέβαλε αμέσως πρόστιμο στον Κάρλσεν, έναν από τους μεγαλύτερους σκακιστές όλων των εποχών, 200 $ για την παράβασή του. Όταν ο επικεφαλής διαιτητής ζήτησε από τον Κάρλσεν να αλλάξει ρούχα, εκείνος αρνήθηκε να το κάνει. Και ως αποτέλεσμα, στον 34χρονο γκρανμάστερ από τη Νορβηγία δεν ανατέθηκε αγώνας στον επόμενο γύρο. Ήταν ισοδύναμο με αποβολή μιας παρτίδας στο σκάκι.

Ο Κάρσεν απάντησε εγκαταλείποντας εντελώς το τουρνουά - και στη συνέχεια αποχώρησε και από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού Blitz.

«Σε εκείνο το σημείο, έγινε λίγο θέμα αρχής για μένα», είπε σε συνέντευξή του στην σκακιστική πλατφόρμα Take Take Take. «Είμαι πολύ μεγάλος σε αυτό το σημείο για να με νοιάζει και πάρα πολύ».

Ο Κάρλσεν πρόσθεσε ότι επέστρεφε από μια μεσημεριανή συνάντηση και μόλις πρόλαβε να επιστρέψει στο δωμάτιό του, όπου φόρεσε ένα πουκάμισο και ένα σακάκι. Φόρεσε κι ένα πιο κομψό ζευγάρι παπούτσια. Αλλά μόλις ο διαιτητής τον προειδοποίησε να αλλάξει το παντελόνι του, ο Κάρλσεν αποφάσισε ότι είχε χορτάσει. Αντί να μαλώσει για το παντελόνι του, σκέφτηκε ότι θα μπορούσε κάλλιστα να περάσει την Πρωτοχρονιά του κάπου πιο ζεστά από την παγωμένη Νέα Υόρκη.

Αργότερα, ο Κάρλσεν μοιράστηκε μια φωτογραφία του με το διαβόητο πλέον τζιν με λεζάντα "OOTD" για το "outfit of the day" και έδωσε μια συνέντευξη σε ένα νορβηγικό κατάστημα —με σορτς.

Ο Μάγκνους Κάρλσεν ανέβασε αυτή τη φωτογραφία, με λεζάντα: «ΟΟΤD» (Outfit Of The Day)

Το επεισόδιο εξαπέλυσε έναν χείμαρρο κριτικής στη FIDE από άλλους παίκτες που βρήκαν την ευκαιρία να εκφράσουν την απογοήτευσή τους με ένα σώμα που θεωρούν απελπιστικά πίσω από την εποχή μας.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας παίκτης… που δεν πρόκειται να παρακολουθήσει την εκδήλωση επειδή ο Μάγκνους παίζει με τζιν ή με τα εσώρουχά του ή με Speedo», είπε ο συνάδελφος γκρανμάστερ και αντίπαλος του Κάρλσεν, Hikaru Nakamura, το βράδυ της Παρασκευής. «Θέλουν να δουν τον Μάγκνους Κάρλσεν να παίζει σκάκι. Είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο και αυτό είναι όλο».

Η FIDE επέμεινε ότι οι κανόνες ήταν οι κανόνες και ίσχυαν «εξίσου για όλους τους παίκτες». Παραδόξως, η σύγκρουση πάνω από το τζιν του Κάρλσεν δεν ήταν η μόνη γκάφα της γκαρνταρόμπας στο πρωτάθλημα αυτό. Νωρίτερα την ίδια μέρα, στον Ρώσο Ian Nepomniachtchi επιβλήθηκε πρόστιμο επειδή εμφανίστηκε με «αθλητικά παπούτσια», δήλωσε η FIDE.

Σε αντίθεση με τον Κάρλσεν ωστόσο, ο Nepomniachtchi συμμορφώθηκε με τους διαιτητές, αλλάζοντας με εγκεκριμένα υποδήματα. «Το πρόστιμο των 200 δολαρίων θα πάει (ελπίζουμε) στο Chess Fashion Research Foundation», έγραψε στο X.

Αλλά πίσω από τα αστεία κρύβεται ένα ευρύτερο μήνυμα για τη ραγισμένη κατάσταση του σκακιού σήμερα. Από την πρόσφατη έκρηξη στα χρηματικά έπαθλα, τις πλατφόρμες και τα διαδικτυακά τουρνουά —όπου δεν ισχύουν τυπικές διαδικασίες της παλιάς σχολής, όπως τα παντελόνια, οι κορυφαίοι παίκτες δεν εξαρτώνται πλέον τόσο από τα πιο αποπνικτικά γεγονότα που διοργανώνει η FIDE.

Ο Κάρλσεν, συγκεκριμένα, δεν έχει τίποτα να αποδείξει. Εκτός από το ότι θεωρείται ευρέως ο καλύτερος κλασικός παίκτης όλων των εποχών, είναι πέντε φορές πρωταθλητής στο rapid και επτά φορές νικητής στο blitz. Είναι επίσης πιθανότατα ο πιο κερδισμένος που έχει παίξει το παιχνίδι επαγγελματικά, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια σε χρηματικά έπαθλα και τρέχοντας μια αυτοκρατορία σκακιστικών εφαρμογών και εργαλείων εκμάθησης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κάρλσεν γυρίζει την πλάτη του στο διοικητικό όργανο του παιχνιδιού. Το 2022, ανακοίνωσε ότι δεν θα υπερασπιστεί το στέμμα του επειδή δεν τον ενδιέφερε πλέον η μορφή του αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος. «Απλώς αισθάνομαι ότι δεν έχω πολλά να κερδίσω», είχε πει τότε. «Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα».

Αλλά αυτό είχε να κάνει περισσότερο με την ένταση και την εξαντλητική δέσμευση που έρχεται με μήνες μοναστικής προετοιμασίας για έναν αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος. Τότε, ούτως ή άλλως, οι διαιτητές δεν είχαν κανένα θέμα μαζί του.

Όταν διεκδίκησε κάθε έναν από τους πέντε κλασικούς τίτλους του, ο Κάρλσεν φορούσε κοστούμι.



Με πληροφορίες από The Wall Street Journal