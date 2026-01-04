Ο «Joe» του Grey's Anatomy αποκάλυψε ότι διαγνώσθηκε με σπάνια διαταραχή

Ο «Joe» του Grey’s Anatomy, Steven W. Bailey, αποκάλυψε τη σπάνια διάγνωση της υγείας του, μέσα από μια προσωπική ανάρτηση.

Σε ένα μακροσκελές μήνυμα στο X, ο 54χρονος Bailey, που υποδύθηκε τον ιδιοκτήτη του μπαρ κοντά στο νοσοκομείο της σειράς, μοιράστηκε ότι διαγνώσθηκε με μια σπάνια νευρομυϊκή διαταραχή, γνωστή ως Συγγενές Μυασθενικό Σύνδρομο (CMS).

Όπως έγραψε, «πέρασε χρόνια με προσοχή, διακριτικότητα και σιωπή» για κάτι που, όπως σημειώνει, «διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο του». «Αυτή η περίοδος τελείωσε», προσθέτει.

«Είναι το πιο παράξενο πράγμα, αλλά αποδείχθηκε ότι έχω μια μάλλον σπάνια γενετική νευρομυϊκή διαταραχή. Παράξενο, έτσι; Ονομάζεται Συγγενές Μυασθενικό Σύνδρομο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είναι το Συγγενές Μυασθενικό Σύνδρομο (CMS)

Σύμφωνα με την κλινική Mayo, το CMS αποτελεί μια ομάδα σπάνιων κληρονομικών παθήσεων που προκαλούνται από γενετική διαφορά και οδηγούν σε μυϊκή αδυναμία, επηρεάζοντας τις σωματικές ικανότητες ενός ατόμου.

Όπως επισημαίνεται, μπορεί να επηρεαστούν όλοι οι μύες που σχετίζονται με την κίνηση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ελέγχουν την ομιλία, τη μάσηση και την κατάποση, την όραση και το ανοιγοκλείσιμο των ματιών, την αναπνοή και το περπάτημα.

Σύμφωνα με τον Bailey, κράτησε την περιπέτεια με την υγεία του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για αρκετά χρόνια, αλλά τώρα αποφάσισε ότι ήταν «ώρα να σταματήσει» να κρύβει τη διάγνωσή του.

«Το CMS είναι μια γενετική ασθένεια που διαταράσσει την επικοινωνία μεταξύ του εγκεφάλου και των μυών στη «σύνδεση νεύρων/μυών»... ή όπως αλλιώς την αποκαλούν οι γιατροί», εξήγησε ο ηθοποιός. «Υπάρχουν δισεκατομμύρια από αυτές τις συνδέσεις στο σώμα και όλο και περισσότερες από τις δικές μου φαίνεται να δυσλειτουργούν. Ενοχλητικά, μικρά καθαρματάκια, έτσι; Το αποτέλεσμα είναι ότι τα χέρια, τα πόδια και τα πόδια μου κουράζονται πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε, γεγονός που τα κάνει πιο αδύναμα από ό,τι... θα περίμενε κανείς. Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολες και μπορούν να προκαλέσουν προσωρινή σύσπαση και παράλυση των μυών μου», εξηγεί.

«Η αλήθεια είναι ότι, καθώς η ασθένειά μου εξελίσσεται, χρησιμοποιώ όλο και περισσότερο ένα ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο για να μετακινούμαι», έγραψε, σημειώνοντας: «Επαγγελματικά, αυτό με αλλάζει ως ηθοποιό», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός του Grey's Anatomy.