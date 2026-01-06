Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ επισκέπτεται τη Σομαλιλάνδη σε ιστορικό ταξίδι μετά την αναγνώριση

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ έφτασε την Τρίτη στη Χαργκέισα, πρωτεύουσα της Σομαλιλάνδης, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη ισραηλινού αξιωματούχου μετά την αναγνώριση της περιοχής ως ανεξάρτητου κράτους.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στη Σομαλιλάνδη, ο Σάαρ συναντήθηκε με τον πρόεδρο Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασε δημοσίως το ταξίδι, όμως διπλωματική πηγή στη Χαργκέισα ανέφερε στο BBC ότι στόχος είναι να προχωρήσουν πολιτικές και στρατηγικές συνεργασίες.

Το Ισραήλ αναγνώρισε τη Σομαλιλάνδη τον περασμένο μήνα και έτσι έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που έκανε αυτό το βήμα. Η Σομαλιλάνδη έχει ανακηρύξει την ανεξαρτησία της από το 1991, μετά την ανατροπή του Σιάντ Μπαρέ στη Σομαλία, αλλά παραμένει επί δεκαετίες χωρίς διεθνή αναγνώριση και η Μογκαντίσου τη θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειάς της.

Ο πρόεδρος της Σομαλιλάνδης χαρακτήρισε την ισραηλινή κίνηση «ιστορική στιγμή». Η κυβέρνηση της Σομαλίας την απέρριψε οργισμένα, κάνοντας λόγο για πλήγμα στην κυριαρχία της.

Η αναγνώριση προκάλεσε αντιδράσεις και εκτός περιοχής και οδήγησε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κίνα, Τουρκία και Αφρικανική Ένωση ήταν μεταξύ όσων επέκριναν την απόφαση, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της Σομαλίας. Οι ΗΠΑ υπερασπίστηκαν το Ισραήλ, κατηγορώντας τους επικριτές για «δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Μετά την ανακοίνωση της αναγνώρισης, ο Σάαρ είχε δηλώσει ότι «η Σομαλιλάνδη δεν δημιουργήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο» και ότι «υπάρχει ως λειτουργικό κράτος εδώ και περισσότερα από 34 χρόνια», προσθέτοντας πως «μόνο το Ισραήλ θα αποφασίζει ποιον αναγνωρίζει και με ποιον διατηρεί διπλωματικές σχέσεις».

Η ηγεσία της Σομαλιλάνδης έχει δηλώσει ότι θέλει να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, τη διαδικασία εξομάλυνσης σχέσεων με το Ισραήλ που ξεκίνησε το 2020. Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει προαναγγείλει συνεργασία σε τομείς όπως η γεωργία, η υγεία, η τεχνολογία και η οικονομία, ενώ αναλυτές αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στη γεωστρατηγική θέση της Σομαλιλάνδης, στην έξοδο προς την Ερυθρά Θάλασσα, σε μια περίοδο που το Ισραήλ αναζητεί ερείσματα στην περιοχή και παρακολουθεί στενά την απειλή των Χούθι στην Υεμένη.

