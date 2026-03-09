Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι βομβάρδισε αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε το αρχηγείο drones των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στο πλαίσιο κύματος επιθέσεων εναντίον δεκάδων στόχων του καθεστώτος σε ολόκληρο το Ιράν.

Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF), κατά τη διάρκεια των επιδρομών χτυπήθηκε ένα «κεντρικό αρχηγείο» του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το οποίο ήταν «υπεύθυνο για την εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

«Το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν εκτόξευε UAV από αυτό το αρχηγείο προς το κράτος του Ισραήλ και αποθήκευε εκεί επιπλέον μη επανδρωμένα αεροσκάφη έτοιμα για εκτόξευση», αναφέρει ο στρατός.

Νωρίτερα η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για χτύπημα εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Συγκεκριμένα, σε δήλωσή της, η οργάνωση ανέφερε ότι οι μαχητές της επιτέθηκαν σε συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών στην πόλη Mays al-Jabal των συνόρων με τον Λίβανο στις 5:00 μ.μ. τοπική ώρα (3:00 μ.μ. GMT) νωρίτερα σήμερα.

ΕΕ: Το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε επίσης σήμερα, ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο και ότι η διπλωματία προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία προκειμένου ο Λίβανος να μην βυθιστεί στο χάος.

«Η απόφαση της Χεζμπολάχ να επιτεθεί στο Ισραήλ, για να υποστηρίξει το Ιράν, θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή, δήλωσε η Κάλας. «Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», συμπλήρωσε.

Ταυτόχρονα όμως, επεσήμανε η Κάλας, η αντίδραση του Ισραήλ ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Τα αντίποινά του προκαλούν μαζικούς εκτοπισμούς και αποσταθεροποιούν περαιτέρω μια εύθραυστη κατάσταση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Υπογράμμισε, τέλος, πως «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου πρέπει να γίνονται σεβαστές».



Με πληροφορίες από Times of Israel, Al Jazeera