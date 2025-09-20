Ο Ισραηλινοαμερικανός όμηρος που απελευθερώθηκε από τη Χαμάς επιστρέφει στον στρατό

Λιγότερο από έξι μήνες μετά την απελευθέρωσή του από την αιχμαλωσία στη Γάζα, ο 21χρονος Ισραηλινοαμερικανός Εντάν Αλεξάντερ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στην ενεργό στρατιωτική υπηρεσία τον επόμενο μήνα.

«Ενώ εγώ είμαι ελεύθερος, πολλοί άλλοι παραμένουν αιχμάλωτοι. Οι οικογένειές τους ακόμη περιμένουν. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μέχρι να γυρίσουν όλοι σπίτι», είπε ο Αλεξάντερ στην πρώτη δημόσια ομιλία του μετά την απελευθέρωσή του, σε εκδήλωση της οργάνωσης Friends of the IDF στη Νέα Υόρκη.

Ο νεαρός στρατιώτης, που μεγάλωσε στις ΗΠΑ και μετακόμισε στο Ισραήλ στα 18 του για να καταταγεί εθελοντικά στη ταξιαρχία Γκολάνι, είχε απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 από βάση κοντά στα σύνορα της Γάζας. Παρέμεινε 584 ημέρες αιχμάλωτος, μέχρι την απελευθέρωσή του τον Μάιο, έπειτα από διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Χαμάς.

«Τον επόμενο μήνα, με τη βοήθεια του Θεού, θα επιστρέψω στο Ισραήλ, θα φορέσω ξανά τη στολή του IDF και θα υπηρετήσω με υπερηφάνεια δίπλα στους αδελφούς μου», τόνισε. «Η ιστορία μου δεν τελειώνει με την επιβίωση, συνεχίζεται με την υπηρεσία».

Στην ομιλία του ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του για την απελευθέρωσή του, υπογραμμίζοντας ότι η μάχη για τους υπόλοιπους ομήρους συνεχίζεται. «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική διοίκηση που εξασφάλισαν την απελευθέρωσή μου. Χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν εδώ σήμερα», είπε, προσθέτοντας: «Το όνειρό μου είναι να δω την ημέρα που κάθε όμηρος θα περπατά ελεύθερος».

Σύμφωνα με ισραηλινές αρχές, 48 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται, από τους οποίους εκτιμάται ότι οι 20 είναι εν ζωή.

Ο Αλεξάντερ δεν είναι ο μόνος πρώην όμηρος που σχεδιάζει να επιστρέψει στην υπηρεσία. Τον Ιούνιο, ο πατέρας της Λίρι Αλμπάγκ, μιας από τις τέσσερις γυναίκες στρατιώτες που απελευθερώθηκαν τον Ιανουάριο, είχε δηλώσει ότι και η κόρη του σκοπεύει να επιστρέψει στις τάξεις του IDF.

Με πληροφορίες από CNN