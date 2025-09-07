Ο «influencer του Θεού» γίνεται ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials

Ο Κάρλο Ακούτις, ένα αγόρι που γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1991 και έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στο Μιλάνο, έγινε ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennial, σε μια τελετή με αρχαία τελετουργικά, υπό την προεδρία του Πάπα Λέοντα.

Ο Ακούτις, που πέθανε από λευχαιμία σε ηλικία μόλις 15 ετών, είχε γίνει γνωστός για την αγάπη του στην τεχνολογία και ιδιαίτερα για τη δημιουργία ιστοσελίδων που κατέγραφαν «θαύματα» με σκοπό τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας. Η δράση του του χάρισε το παρατσούκλι «ο influencer του Θεού».

Φωτ.: EPA

Η αγιοκατάταξή του, που είχε προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου. Έκτοτε, χιλιάδες πιστοί συνέρρευσαν στην Ασίζη, όπου φυλάσσεται το άψυχο σώμα του μέσα σε κέρινη θήκη, ενώ αυξημένη προσέλευση παρατηρείται και στην εκκλησία Our Lady of Dolours στο Τσέλσι, όπου ο Κάρλο βαπτίστηκε. Εκεί έχει στηθεί μικρό προσκύνημα με κειμήλιο μια τρίχα του.

Φωτ.: EPA

Η μητέρα του, Αντωνία Σαλτζάνο, αφιέρωσε χρόνια στο να ταξιδεύει και να συνηγορεί υπέρ της αγιοποίησής του. Σύμφωνα με την ίδια, «το πρώτο θαύμα έγινε την ημέρα της κηδείας του, όταν μια γυναίκα με καρκίνο του μαστού προσευχήθηκε σε εκείνον και θεραπεύτηκε». Ο Πάπας Φραγκίσκος αναγνώρισε δύο θαύματα που του αποδίδονται, ανοίγοντας τον δρόμο για την αγιοποίησή του.

Για πολλούς νέους καθολικούς, ο Κάρλο Ακούτις είναι ένας άγιος διαφορετικός: φορούσε τζιν, έπαιζε βιντεοπαιχνίδια όπως το Super Mario και ζούσε μια ζωή πιο κοντά στη δική τους. Η Καθολική Εκκλησία ελπίζει ότι η περίπτωσή του θα εμπνεύσει τη νέα γενιά και θα ανανεώσει τη σχέση της με την πίστη.