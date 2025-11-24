Ο «χορός της ειρήνης» του Νικολά Μαδούρο που έγινε viral

Σε μια ακόμη προσπάθεια πασιφισμού και προσπάθεια συμβιβασμού με τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο ανέβηκε την περασμένη Παρασκευή στη σκηνή του προεδρικού μεγάρου Μιραφλόρες, στο Καράκας, κατά τη διάρκεια πορείας για την Ημέρα των Φοιτητών.

Πλαισιωμένος από πλήθος νεαρών υποστηρικτών, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας άρχισε να χορεύει σε ένα ηλεκτρονικό remix όπου ακούγονταν δικές του φράσεις στα αγγλικά: «No war, no crazy war… Peace, peace, yes peace (Όχι στον πόλεμο, όχι στον τρελό πόλεμο. Ειρήνη, ειρήνη, ναι ειρήνη)».

«Είναι η Ημέρα των Φοιτητών και στεκόμαστε δυνατοί» δήλωσε, καλώντας τους νέους της Βενεζουέλας να ενώσουν τις φωνές τους με Αμερικανούς φοιτητές «ενάντια στον πόλεμο». Μια φοιτήτρια τού φώναξε «Μαδούρο, σ’ αγαπώ!», με τον ίδιο να απαντά ότι αυτή η στήριξη του δίνει δύναμη «να αντιμετωπίσει όλες τις απειλές».

@cnn Venezuelan President Nicolás Maduro danced to a remix of his own "No War, Yes Peace" speech amid heightened tensions with the US. ♬ original sound - CNN

ΗΠΑ: Η μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη από το 1989

Το viral σόου του Μαδούρο έρχεται ενώ η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει από τα τέλη Αυγούστου μεγάλη ναυτική δύναμη στην Καραϊβική: το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, μαχητικά αεροσκάφη και χιλιάδες στρατιώτες. Οι ΗΠΑ μιλούν για «επιχείρηση κατά των ναρκωτικών» που στόχο έχει να πλήξει τα θαλάσσια δίκτυα διακίνησης από Βενεζουέλα και Κολομβία.

Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει περίπου 20 πλήγματα σε ύποπτα σκάφη, με τουλάχιστον 83 νεκρούς. Το Καράκας καταγγέλλει «εξωδικαστικές εκτελέσεις» και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα στοχευμένα σκάφη σχετίζονταν με ναρκωτικά.

Την ίδια ώρα, ο Μαδούρο έχει διατάξει στρατιωτικές ασκήσεις με τη συμμετοχή 200.000 στρατιωτών, έχει αναπτύξει ρωσικά φορητά αντιαεροπορικά συστήματα Igla και προειδοποιεί ότι τυχόν αμερικανική επέμβαση θα οδηγήσει σε μακρόχρονη σύγκρουση: «Θέλουν ένα νέο Αφγανιστάν ή Λιβύη στη Νότια Αμερική;».

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της κυβέρνησης, προετοιμάζονται σενάρια αστικού ανταρτοπολέμου, με μαζική συμμετοχή πολιτοφυλακών. Ο Μαδούρο ισχυρίζεται ότι οκτώ εκατομμύρια πολίτες εκπαιδεύονται σε παραστρατιωτικές μονάδες.

Με πληροφορίες από Times, Reuters