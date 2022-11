Ο Χιου Γκραντ είπε ότι το Love Actually ήταν η πιο «ψυχωτική» ταινία με την Έμα Τόμσον

Σχεδόν 20 χρόνια έχουν περάσει από το 2003, όταν κυκλοφόρησε η ρομαντική κωμωδία «Love Actually» στους κινηματογράφους.

Πρόσφατα, κάποιοι από τους πρωταγωνιστές, ανάμεσά τους Έμα Τόμσον και Χιου Γκραντ, συναντήθηκαν ξανά και συζήτησαν για την διάσημη βρετανική ταινία στο πλαίσιο του «The Laughter & Secrets of "Love Actually": 20 Years Later - A Diane Sawyer Special».

Η 63χρονη σεναριογράφος του Sense and Sensibility, Έμα Τόμσον αποκάλυψε σε ένα απόσπασμα από το αφιέρωμα ότι ο 62χρονος Χιου Γκραντ είπε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ότι το «Love Actually» θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι η πιο «ψυχωτική» ταινία τους μαζί.

«Ο Χιου ήρθε από πίσω μου καθώς βγαίναμε έξω και είπε: "Είναι αυτό το πιο ψυχωτικό πράγμα στο οποίο έχουμε παίξει ποτέ;"», θυμήθηκε η Τόμσον στο διαφημιστικό σποτ για το αφιέρωμα που εξασφάλισε το Entertainment Weekly.

«Το είπα αυτό;», αστειεύτηκε ο Γκραντ.

«Αφορά την αγάπη και όλη το χάος της και το αναπάντεχο που την συνοδεύει, με την έννοια ότι θα την βρεις στα πιο περίεργα μέρη», εξήγησε η Τόμσον.

Hugh Grant και Emma Thompson στην πρεμιέρα του «Love Actually», τον Νοέμβριο του 2003, στο Λονδίνο. Έπαιξαν μαζί επίσης στα «Sense and Sensibility», «The Remains of the Day» και «Impromptu». Φωτ.: EPA/IAN WEST

Άλλοι σταρ από την αγαπημένη ρομαντική κομεντί που θα εμφανιστούν στο επεισόδιο είναι οι Μπιλ Νάι, Λόρα Λίνεϊ, Ολίβια Όλσον και Τόμας Μπρόντι-Σάνγκστερ.

Ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Κέρτις μίλησε επίσης για τη διάσημη χριστουγεννιάτικη ταινία του.

Η εκπομπή «θα εξετάσει πώς η ταινία έγινε μια αγαπημένη χριστουγεννιάτικη παράδοση και προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση, με behind-the-scenes μυστικά για εμβληματικές σκηνές», ανέφερε το Entertainment Weekly.

To trailer της ταινίας «love Actually», που κυκλοφόρησε το 2003

Σε συνέντευξη στο New Yorker που δημοσιεύτηκε στις 7 Νοεμβρίου, η Έμα Τόμσον αναφέρθηκε επίσης στην εποχή που έπαιζε με τον Χιου Γκραντ στη διασκευή του έργου της Τζέιν Όστιν «Sense and Sensibility» το 1995.

«Ο Χιου Γκραντ ήταν τόσο τσαντισμένος"», αστειεύτηκε. «Είπε, "Θα κλαις σε όλη τη διάρκεια της ομιλίας μου;". Του λέω, "Χιου, πρέπει να το κάνω. Αυτό είναι το αστείο". Και λέει, "Ναι, αλλά μιλάω". Του είπα, "Το ξέρω"».

Η σκηνή του «Sense & Sensibility» που εκνεύρισε τον Χιου Γκραντ

Το «The Laughter & Secrets of "Love Actually": 20 Years Later - A Diane Sawyer Special» θα προβληθεί στο ABC στις 29 Νοεμβρίου και στο Hulu την επόμενη μέρα.