Ο Χιου Γκραντ έγινε Ούμπα Λούμπα στην ταινία «Willy Wonka»: όσα ξέρουμε για τη μεταμόρφωσή του

Έκανε παρέα με τον αρκούδο Paddington, μπήκε στον κόσμο του Dungeons & Dragons και τώρα ο Χιου Γκραντ έγινε Ούμπα Λούμπα στη νέα ταινία «Wonka» - το πρίκουελ του Willy Wonka με τον Τιμοτέ Σαλαμέ- και είναι αγνώριστος.

Ο Ούμπα Λούμπα του Χιου Γκραντ, για τον οποίο ο σκηνοθέτης Πολ Κινγκ δήλωσε ότι «δεν ήταν ψηλότερος από ένα γόνατο» στην ταινία, έκανε το ντεμπούτο του σε πλάνα που προβλήθηκαν στο CinemaCon 2023 στο Λας Βέγκας, ωστόσο το βίντεο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη ευρέως για το κοινό.

Ο Γουόνκα του Τιμοτέ Σαλαμέ ανακαλύπτει τον πορτοκαλί Ούμπα Λούμπα- Χιου Γκραντ σε μια γυάλινη βιτρίνα, στην οποία ο δεύτερος κάνει ένα μικρό χορευτικό για να διασκεδάσει τον κόσμο. Ο Ούμπα Λούμπα φωνάζει για να τον αφήσουν να βγει έξω όταν ο Γουόνκα φτάνει στο σημείο. «Είσαι το αστείο ανθρωπάκι που με παρακολουθούσε», λέει ο Γουόνκα.

«Πώς τολμάς!», απαντά ο Ούμπα Λούμπα. «Θέλω να ξέρεις ότι είμαι ένα απόλυτα αξιοσέβαστο μέγεθος για Ούμπα Λούμπα». Όταν ο Γουόνκα απαντά με δυσπιστία, ο χαρακτήρας του Χιου Γκραντ επιχειρεί να του φρεσκάρει τη μνήμη για το τι είναι ένας Ούμπα Λούμπα με «ένα τραγούδι τόσο γελοία πιασάρικο που μπορεί να μη φύγει ποτέ από το μυαλό σου». Και μετά ακολουθεί ο χορός.

«Δουλεύοντας με τον Χιου [Γκραντ] για να ξεκινήσω, έγινε πραγματικότητα ένα όνειρο», δήλωσε ο Τιμοτέ Σαλαμέ στη σκηνή του CinemaCon. «Επίσης, όπως είδατε, υπάρχουν ηθοποιοί όπως οι Ρόουαν Άτκινσον, Ολίβια Κόλμαν και Κίγκαν-Μάικλ Κι. Είναι απλά όνειρο ως Αμερικανός ηθοποιός να δουλεύεις με αυτούς τους Βρετανούς ηθοποιούς, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο κόσμος είδε τον Χιου ως Ούμπα Λούμπα, σωστά; Και προφανώς, ο Χιου και ο [σκηνοθέτης] Πολ Κινγκ έχουν μια εξαιρετική σχέση συνεργασίας. Και ο Χιου Γκραντ είναι ένας από τους σπουδαίους μας, οπότε ήταν ένα όνειρο».

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε σκηνή της ταινίας «Wonka». Φωτ.: Getty Images

Το πρίκουελ θα επικεντρώνεται στον νεαρό Γουόνκα και τις περιπέτειές του πριν ανοίξει το πιο διάσημο εργοστάσιο σοκολάτας στον κόσμο. Μια νέα εκδοχή του χαρακτήρα που έγινε δημοφιλής στο παιδικό μυθιστόρημα του Ρόαλντ Νταλ «Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας» του 1964, η ταινία θα σκηνοθετηθεί από τον Πολ Κινγκ, ο οποίος έγραψε το σενάριο μαζί με τον Σάιμον Φάρναμπι.

Τα πλάνα που παρουσιάστηκαν στο CinemaCon έδωσαν επίσης μια μικρή γεύση από τον χαρακτήρα της Ολίβια Κόλμαν αλλά και τον Γουόνκα που φτιάχνει μια σοκολάτα, η οποία κάνει τους ανθρώπους να πετούν.

«Κάθε καλό πράγμα σε αυτόν τον κόσμο ξεκίνησε με ένα όνειρο, γι' αυτό κρατήστε το δικό σας», λέει ένας χαρακτήρας που υποδύεται η ηθοποιός Σάλι Χόκινς.

Η ταινία «Wonka» θα είναι η τρίτη κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου χαρακτήρα: Ο Τζιν Γουάιλντερ πρωταγωνίστησε ως ο θρυλικός σοκολατοποιός στην ταινία «Willy Wonka & the Chocolate Factory» του 1971, ενώ ακολούθησε ο Τζόνι Ντεπ στην ταινία «Charlie and the Chocolate Factory» του 2005. Δεν θα είναι όμως η τελευταία, καθώς ο Τάικα Γουαϊτίτι πρόκειται επίσης να γράψει, να σκηνοθετήσει και να αναλάβει την παραγωγή μιας σειράς κινουμένων σχεδίων με επίκεντρο τους Ούμπα Λούμπα που εργάζονται στο εργοστάσιο του Wonka.