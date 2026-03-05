Ο Harry Styles μιλά για τον θάνατο του Liam Payne: «Με έκανε να ξαναδώ τη ζωή μου»

Ο Harry Styles δήλωσε ότι ο θάνατος του Liam Payne τον ώθησε να επανεξετάσει τη ζωή του, χαρακτηρίζοντας την απώλεια «καθοριστική στιγμή». Μιλώντας για το νέο του άλμπουμ, παραδέχτηκε πόσο δύσκολο είναι να χάνεις «κάποιον που σου μοιάζει τόσο πολύ», ειδικά όταν η κοινή σας πορεία υπήρξε δημόσια από την εφηβεία.

Ο Payne πέθανε τον Οκτώβριο του 2024, σε ηλικία 31 ετών, μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Αργεντινή. Τα μέλη των One Direction επανενώθηκαν στην κηδεία του, σε μια σπάνια και φορτισμένη δημόσια στιγμή.

Φωτογραφία: Getty Images

Για μια γενιά που μεγάλωσε με τα boy bands ως ποπ παραμύθι διαρκείας, η απώλεια αυτή λειτούργησε σαν βίαιη υπενθύμιση ενηλικίωσης. Οι One Direction σχηματίστηκαν στο The X Factor το 2010, έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο μέσα σε λίγα χρόνια και μπήκαν σε «αόριστη παύση» το 2016 — αφήνοντας πίσω μια τεράστια βάση θαυμαστών που ωρίμασε μαζί τους.

Φωτογραφία: Getty Images

Ο Styles παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται ακόμη να μιλήσει για τον Payne, επισημαίνοντας πόσο περίπλοκο γίνεται το πένθος όταν βιώνεται δημόσια: «άλλοι νιώθουν ότι κατέχουν μέρος της θλίψης σου». Η διατύπωση αυτή συνοψίζει ένα νέο είδος συλλογικού πένθους της ποπ εποχής, όπου η προσωπική απώλεια διασταυρώνεται με τη μνήμη εκατομμυρίων ανθρώπων.

Το τέταρτο προσωπικό του άλμπουμ, Kiss All The Time, Disco Occasionally, κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στη δισκογραφία μετά από διάλειμμα. Σε αυτό το σημείο της πορείας του, η ενηλικίωση δεν αφορά πια μόνο την καλλιτεχνική εξέλιξη — αλλά και τον τρόπο που διαχειρίζεται τη μνήμη, την απώλεια και τη δημόσια ευαλωτότητα.