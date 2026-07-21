Ο Χάρι Στάιλς ακύρωσε συναυλία στη Βραζιλία λόγω «προβλήματος υγείας»

Ο Χάρι Στάιλς ακύρωσε τη συναυλία του στο στάδιο MorumBIS στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου.

Την είδηση ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης η Live Nation Brazil μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενη «πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της περιοδείας».

«Με βαθιά λύπη σας ενημερώνουμε ότι η συναυλία του Χάρι Στάιλς που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 στο MorumBIS ακυρώνεται», ανέφερε η ανακοίνωση. Η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν μία από τις τέσσερις που είχε προγραμματίσει ο Στάιλς στην πόλη.

Η Live Nation Brazil ενημέρωσε τους θαυμαστές ότι θα πραγματοποιηθούν επιστροφές χρημάτων για τα εισιτήρια, ενώ η συναυλία της Παρασκευής θα διεξαχθεί κανονικά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι όσοι είχαν αγοράσει εισιτήριο για τη συναυλία που ακυρώθηκε θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εισιτήρια από μία αποκλειστική διάθεση για την εμφάνιση της Παρασκευής (24 Ιουλίου), μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

Εκπρόσωποι του Στάιλς, όταν κλήθηκαν να σχολιάσουν από το Rolling Stone, παρέπεμψαν στην ανακοίνωση της Live Nation Brazil.

Harry Styles Cancels São Paulo Concert Over "Tour Illness" https://t.co/zK1dpAVu8g — The Hollywood Reporter (@THR) July 21, 2026

Χάρι Στάιλς: Η ακύρωση της συναυλίας της Τρίτης είναι η πρώτη της περιοδείας Together, Together

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο δημοφιλής καλλιτέχνης πραγματοποίησε τις δύο πρώτες συναυλίες του στο Σάο Πάολο, εμφανιζόμενος το βράδυ του Σαββάτου με ένα γαλάζιο κοστούμι, ενώ ερμήνευσε τραγούδια από το τελευταίο του άλμπουμ που βρέθηκε στην κορυφή των charts, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

Η ακύρωση της συναυλίας της Τρίτης είναι η πρώτη της περιοδείας Together, Together, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 68 εμφανίσεις και ξεκίνησε τον Μάιο. Έκτοτε, ο Στάιλς συνεχίζει τη παγκόσμια περιοδεία του.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η σειρά των 12 συναυλιών του στο Στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου κατέρριψε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια καλλιτεχνική παραμονή (residency) μουσικού στον ιστορικό συναυλιακό χώρο.

Στις συναυλίες αυτές συμμετείχε ως καλλιτέχνιδα που άνοιγε το πρόγραμμα και η Σανάια Τουέιν. «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: "Θα έρθεις να κάνεις αυτές τις συναυλίες μαζί μου στο Γουέμπλεϊ;"», δήλωσε η Τουέιν στο Rolling Stone. «Και του απάντησα: "Φυσικά — μόνο για σένα, Χάρι."».

Με πληροφορίες από Rolling Stone