Ο Χάντερ Μπάιντεν επέστρεψε στο X και δεν απολογείται πια

Για χρόνια, ο Χάντερ Μπάιντεν ήταν ένα πρόσωπο για το οποίο μιλούσαν όλοι οι άλλοι.

Το όνομά του συνδέθηκε με το λάπτοπ, τις δικαστικές περιπέτειες, την εξάρτηση, τις φωτογραφίες, τις θεωρίες συνωμοσίας και τη μόνιμη προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να χτυπήσουν, μέσα από εκείνον, τον πατέρα του. Για τη δεξιά ήταν εύκολος στόχος. Για τους Δημοκρατικούς, συχνά, μια αμηχανία. Για το ίντερνετ, ένας άνθρωπος που είχε ήδη γίνει αστείο πριν προλάβει να μιλήσει.

Τον Μάιο, ο γιος του Τζο Μπάιντεν επέστρεψε στο X με μια φράση που έμοιαζε με προειδοποίηση: «Είμαι ο Χάντερ Μπάιντεν. Δεν με έχετε ακούσει ποτέ πραγματικά».Από τότε γράφει ασταμάτητα.

I don't know why any of you haters are surprised I'm the one actually engaging here.



You're the ones who've obsessively pored over the 10,000 photos, the 30,000 text messages, and the 128,000 emails from my hacked iCloud and stolen devices.



If I am anything, I am prolific.



You… — Hunter Biden (@HunterBiden) June 7, 2026

Σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, ο λογαριασμός του συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους. Ο ίδιος άρχισε να απαντά σε ερωτήσεις, προσβολές και κατηγορίες για όλα όσα κυκλοφορούσαν χρόνια γύρω από το όνομά του. Όχι με απολογητικό ύφος. Με μαύρο χιούμορ, ωμή ειλικρίνεια και την αποφασιστικότητα ενός ανθρώπου που δεν θέλει πια να ακούει την ιστορία του μόνο από το στόμα των άλλων.

Όταν κάποιος του χρέωσε την κοκαΐνη που είχε βρεθεί στον Λευκό Οίκο το 2023, ο Μπάιντεν απάντησε ότι «σίγουρα» δεν ήταν δική του. «Δεν θα ξεχνούσα ποτέ τα ναρκωτικά μου», έγραψε. Όταν άλλος χρήστης τον προέτρεψε να ξαναπάρει κοκαΐνη, εκείνος απάντησε με τον ίδιο σκληρό αυτοσαρκασμό: κάπνιζε κρακ, δεν θα «σπαταλούσε» την κοκαΐνη με αυτόν τον τρόπο.

Σε άλλη περίπτωση, όταν ένας παραγωγός podcast τον έβρισε με ομοφοβικό χαρακτηρισμό και αναφορά στη χρήση ναρκωτικών, ο Μπάιντεν δεν αντέδρασε σαν πληγωμένο θύμα. Διόρθωσε ειρωνικά τη βρισιά και γύρισε την επίθεση πίσω, σχολιάζοντας τις γυμναστηριακές φωτογραφίες του συνομιλητή του.

Είναι μια τακτική που λειτουργεί ακριβώς επειδή δεν μοιάζει με τακτική. Εκεί όπου οι άλλοι περιμένουν ντροπή, βρίσκουν κάποιον που δεν κάνει πως δεν συνέβη τίποτα. Εκεί όπου περιμένουν απολογία, βρίσκουν κάποιον που απαντά με το ίδιο υλικό που για χρόνια χρησιμοποιήθηκε εναντίον του.

Το χιούμορ, όμως, δεν κρύβει το τραύμα.

Την 1η Ιουνίου, ο Χάντερ Μπάιντεν έγραψε ότι έκλεισε επτά χρόνια νηφαλιότητας. Είπε πως αυτό είναι το πράγμα για το οποίο είναι πιο περήφανος στη ζωή του. Σε βίντεο που ανάρτησε λίγες ημέρες αργότερα, μίλησε για την ευγνωμοσύνη όχι ως εύκολη λέξη για τις καλές ημέρες, αλλά ως αποδοχή ολόκληρης της διαδρομής, ακόμη και των πιο άσχημων σχολίων που δέχεται.

«Δεν υπήρχε καμία δόξα στην εξάρτησή μου», έγραψε σε μια απάντηση. Την περιέγραψε ως μια ταπεινωτική, εξαντλητική εμπειρία και πρόσθεσε ότι, αν μπορεί να βοηθήσει έστω έναν άνθρωπο που βρίσκεται ακόμη μέσα στην απελπισία, τότε αξίζει να μιλά.

Εκεί βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον σημείο της επιστροφής του. Ο Χάντερ Μπάιντεν δεν προσπαθεί να εμφανιστεί ξαφνικά καθαρός, σοβαρός, διορθωμένος, όπως θα απαιτούσε μια κλασική πολιτική αποκατάσταση. Δεν σβήνει το παρελθόν του. Το φέρνει μπροστά, πριν προλάβουν να του το πετάξουν οι άλλοι.

Το Axios περιέγραψε την επιστροφή του ως μια από τις πιο απρόσμενες δημόσιες μεταμορφώσεις των τελευταίων μηνών. Ένας άνθρωπος που για χρόνια υπήρξε αγαπημένος στόχος του κόσμου του Τραμπ, τώρα φαίνεται να αφοπλίζει ακόμη και κάποιους από εκείνους που τον χλεύαζαν.

Χαρακτηριστική ήταν η συνομιλία του με την Κάντας Όουενς. Η συντηρητική σχολιάστρια, που στο παρελθόν τον είχε αποκαλέσει πολλές φορές «crackhead», τον άκουσε να της λέει απλώς ότι είχε δίκιο: ήταν. Εκείνη ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας ότι τον είχε αντιμετωπίσει σαν καρικατούρα και όχι σαν άνθρωπο.

Φυσικά, δεν πείστηκαν όλοι. Πολλοί από τους παλιούς επικριτές του επιμένουν ότι ο αυτοσαρκασμός δεν απαντά στα ερωτήματα για τις επιχειρηματικές του σχέσεις, για την προστασία που του προσέφερε το όνομα Μπάιντεν ή για την προεδρική χάρη που του έδωσε ο πατέρας του τον Δεκέμβριο του 2024. Η ιστορία του Χάντερ Μπάιντεν δεν γίνεται ξαφνικά αθώα επειδή ο ίδιος έμαθε να απαντά καλά στο X.

Κάτι, όμως, έχει αλλάξει. Ο άνθρωπος που είχε γίνει για χρόνια πρώτη ύλη για τους άλλους, πήρε ο ίδιος το μικρόφωνο μέσα στον ίδιο χώρο που τον είχε καταπιεί.

Όταν κάποιος τον αποκάλεσε «MAGA whisperer», εκείνος σχολίασε το παράλογο της εποχής και είπε πως δέχεται ευχαρίστως τον τίτλο. Σε άλλη ανάρτηση συμπύκνωσε τη νέα του στάση σε λίγες λέξεις: αγάπα τον διπλανό σου, να είσαι ο εαυτός σου, ριζική ειλικρίνεια, όλα τα υπόλοιπα είναι θόρυβος.

Δεν χρειάζεται να τον αγιοποιήσει κανείς για να δει τι συμβαίνει. Ο Χάντερ Μπάιντεν δεν ζητά να ξεχαστεί το παρελθόν του. Το παίρνει πίσω από εκείνους που το είχαν κάνει όπλο.

Στο σημερινό ίντερνετ, αυτή μπορεί να είναι η πιο απρόσμενη άμυνα: να πάρεις τη ντροπή που σου πέταξαν και να την κάνεις δική σου γλώσσα.

Με στοιχεία από Washington Post,Axios, Forbes