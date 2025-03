Ο Γκέιτς προειδοποιεί τον Λευκό Οίκο: «Η χρηματοδότηση της Παγκόσμιας Υγείας δεν μπορεί να βασίζεται στη φιλανθρωπία»

Ο Μπιλ Γκέιτς ασκεί προσωπικά πιέσεις στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για να διατηρηθεί η χρηματοδότηση σε κρίσιμα προγράμματα υγείας παγκοσμίως, από τον εμβολιασμό παιδιών έως τη θεραπεία του HIV, προειδοποιώντας παράλληλα ότι το Ίδρυμα Γκέιτς δεν μπορεί να καλύψει τα κενά που θα προκύψουν.

Σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft, ο οποίος έχει αφιερωθεί στη φιλανθρωπία και τη δημόσια υγεία, συναντήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες με αξιωματούχους του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας καθώς και με Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς νομοθέτες για να προωθήσει το αίτημά του.

Λίγο μετά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου, ο Τραμπ προχώρησε σε σημαντική αποδόμηση της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID), περικόπτοντας πάνω από 80% των συμβάσεών της και παγώνοντας δισεκατομμύρια δολάρια που προορίζονταν για ανθρωπιστική βοήθεια, καταπολέμηση της ελονοσίας και άλλα προγράμματα υγείας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, υπό την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, εξετάζει αυτήν τη στιγμή ποιες μορφές ξένης βοήθειας θα διατηρηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής "America First", με περίπου 30 παγκόσμια προγράμματα υγείας να βρίσκονται στη λίστα αξιολόγησης, ανέφερε μία από τις πηγές.

«Ο Μπιλ βρέθηκε πρόσφατα στην Ουάσινγκτον και συναντήθηκε με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για να συζητήσει τον σωτήριο αντίκτυπο της αμερικανικής διεθνούς βοήθειας και την ανάγκη για ένα στρατηγικό σχέδιο που θα προστατεύει τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς παγκοσμίως, διασφαλίζοντας παράλληλα την υγεία και την ασφάλεια της Αμερικής», δήλωσε εκπρόσωπος του Ιδρύματος Γκέιτς.

Ο Γκέιτς τόνισε στους αξιωματούχους ότι το ίδρυμά του δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο της αμερικανικής κυβέρνησης. Οι διευθυντές του Ιδρύματος Γκέιτς έχουν καταστήσει σαφές δημοσίως ότι καμία φιλανθρωπική οργάνωση δεν έχει τη δυνατότητα να αναλάβει το βάρος της αμερικανικής χρηματοδότησης.

Πολλά από τα προγράμματα στα οποία επικεντρώνεται το Ίδρυμα, όπως η εξάλειψη της πολιομυελίτιδας και η καταπολέμηση της ελονοσίας, κινδυνεύουν να πληγούν από τη μείωση της αμερικανικής βοήθειας. Σύμφωνα με πηγή κοντά στο Ίδρυμα, θα πρέπει να αποφασιστεί αν και πώς θα μπορέσει να συνεχίσει αυτά τα προγράμματα χωρίς την αμερικανική υποστήριξη.

Ο Γκέιτς επικεντρώθηκε σε φορείς όπως η Gavi, the Vaccine Alliance, και το Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, τα οποία βρίσκονται στη λίστα αξιολόγησης του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Προέδρου Τραμπ. Οι ΗΠΑ διαθέτουν περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια ετησίως στη Gavi και περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο Global Fund.

Το Global Fund αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ενώ η Gavi ανέφερε μόνο ότι δεν έχει λάβει ακόμη ειδοποίηση τερματισμού της χρηματοδότησής της από τις ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Στη λίστα αξιολόγησης βρίσκονται επίσης προγράμματα της Προεδρικής Πρωτοβουλίας για την Αντιμετώπιση του AIDS (PEPFAR), σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Κατά τη συνάντησή του με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Γκέιτς πίεσε επίσης την κυβέρνηση να συνεχίσει τη στήριξη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), από τον οποίο ο Τραμπ αποχώρησε την πρώτη ημέρα της προεδρίας του, καθώς και τις προσπάθειες εξάλειψης της πολιομυελίτιδας.

Το Ίδρυμα Γκέιτς, που ιδρύθηκε το 2000, διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό άνω των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Γκέιτς είχε επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους προηγούμενων κυβερνήσεων για θέματα όπως η ελονοσία και η πανδημία του COVID-19. Πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ, δείπνησε μαζί του τον Δεκέμβριο, ενώ συναντήθηκε ξανά με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου τον Φεβρουάριο, λίγο μετά την ανακοίνωση των περικοπών της USAID, σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC.

Με πληροφορίες από Reuters