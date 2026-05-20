Ο γιος του Ρούπερτ Μέρντοχ επενδύει στη Vox Media και αποκτά το New York Magazine

Ο Τζέιμς Μέρντοχ αποκτά περίπου το ήμισυ της Vox Media, επεκτείνοντας σημαντικά την παρουσία του στον αμερικανικό χώρο των media. Η συμφωνία περιλαμβάνει το δίκτυο podcasts της εταιρείας αλλά και το New York Magazine, έναν από τους πιο γνωστούς περιοδικούς τίτλους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 53χρονος επιχειρηματίας, νεότερος γιος του Ρούπερτ Μέρντοχ, δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να αποκτήσει έναν παραδοσιακό ειδησεογραφικό οργανισμό καθημερινής ενημέρωσης, αλλά να επενδύσει σε «ποιοτική δημοσιογραφία μεγάλου βάθους που συνομιλεί με την κουλτούρα». «Θέλουμε να δημιουργήσουμε πλατφόρμες όπου εξαιρετικά ταλαντούχοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν την καλύτερη δουλειά της ζωής τους», ανέφερε σε συνέντευξή του στους New York Times.

Η εξαγορά πραγματοποιείται μέσω της επενδυτικής εταιρείας Lupa Systems. Αν και το οικονομικό τίμημα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, πηγές με γνώση της συμφωνίας ανέφεραν ότι ξεπερνά τα 300 εκατ. δολάρια, ενώ η ολοκλήρωσή της αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο Μέρντοχ είχε αποχωρήσει το 2020 από το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου media της οικογένειάς του, στον οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων το Fox News και η Wall Street Journal, επικαλούμενος διαφωνίες για τη στρατηγική της εταιρείας και τη στάση ορισμένων μέσων απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Ερωτηθείς αν επιδιώκει πλέον να ακολουθήσει διαφορετική πορεία από εκείνη του πατέρα του, απάντησε ότι στόχος του είναι απλώς «να δημιουργήσει μια εξαιρετική επιχείρηση».

Η κρίση των digital media και η πτώση των αποτιμήσεων

Η συμφωνία θεωρείται επίσης ενδεικτική των ανακατατάξεων που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο των ψηφιακών media στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Vox Media ανήκε στη γενιά εταιρειών ψηφιακής ενημέρωσης που γνώρισαν εκρηκτική ανάπτυξη τη δεκαετία του 2010, μαζί με ομίλους όπως οι BuzzFeed και Vice Media, προσελκύοντας επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων και ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις.

Ωστόσο, το επιχειρηματικό μοντέλο πολλών από αυτών των εταιρειών δέχθηκε ισχυρό πλήγμα τα τελευταία χρόνια. Η Vice οδηγήθηκε σε πτώχευση, ενώ η BuzzFeed ανακοίνωσε πρόσφατα την πώληση του 52% της εταιρείας έναντι 120 εκατ. δολαρίων, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από την αποτίμηση των 1,7 δισ. δολαρίων που είχε φτάσει στο παρελθόν. Η Vox Media αποτιμάτο περίπου στο 1 δισ. δολάρια το 2015, όταν η δραστηριότητά της βασιζόταν κυρίως σε ενημερωτικές ιστοσελίδες και όχι ακόμη στο ισχυρό δίκτυο podcasts και στα έντυπα μέσα που διαθέτει σήμερα.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία και ποια μέσα μένουν εκτός

Μετά τη συμφωνία, η Vox Media θα λειτουργεί ως θυγατρική της Lupa Systems, ενώ αναμένεται να συνεργάζεται και με άλλες εταιρείες στις οποίες έχει επενδύσει ο Μέρντοχ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εταιρεία πίσω από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca, ο οργανισμός Art Basel, καθώς και η Bodhi Tree Systems, η οποία επενδύει σε δημοφιλή πλατφόρμα streaming στην Ινδία. Ο ίδιος και η σύζυγός του Κάθριν Μέρντοχ έχουν επίσης χρηματοδοτήσει νεοφυείς δημοσιογραφικές εταιρείες όπως οι The Bulwark και The 19th.

Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και το Vox.com, η ιστοσελίδα αναλυτικής δημοσιογραφίας που ίδρυσαν το 2014 οι Έζρα Κλάιν, Ματ Ιγκλέσιας και Μελίσα Μπελ. Αντίθετα, άλλοι γνωστοί τίτλοι της Vox Media, όπως τα The Verge και Eater, εξαιρούνται από τη συμφωνία και θα παραμείνουν υπό ξεχωριστή εταιρική οντότητα, με επικεφαλής τον πρόεδρο της εταιρείας Ράιαν Πόλεϊ.

Καθοριστικό ρόλο στη συμφωνία φαίνεται ότι έπαιξε το ισχυρό δίκτυο podcasts της Vox Media, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες εσόδων της εταιρείας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Vox Media, Τζιμ Μπάνκοφ, δήλωσε ότι αναζητούσε έναν «μακροπρόθεσμο διαχειριστή» που να δίνει έμφαση τόσο στην καινοτομία όσο και «στην ποιότητα και την ηθική της δημοσιογραφίας». Ο ίδιος θα παραμείνει στο τμήμα της εταιρείας που εντάσσεται πλέον στη Lupa Systems.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ενθουσιασμένος και για τις δύο πλευρές», δήλωσε ο Μπάνκοφ, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία κατάφερε να αντέξει παρά τις τεχνολογικές και οικονομικές πιέσεις που δέχθηκε ο ψηφιακός Τύπος τα τελευταία χρόνια.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη πιέζει τα ψηφιακά μέσα

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην πτώση της επισκεψιμότητας από τις μηχανές αναζήτησης, φαινόμενο που έχει ενταθεί λόγω της χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που εμφανίζουν έτοιμες περιλήψεις περιεχομένου χωρίς να οδηγούν τους χρήστες απευθείας στις ιστοσελίδες των εκδοτών. Σύμφωνα με τον Μπάνκοφ, η εξέλιξη αυτή έχει επηρεάσει σοβαρά τα διαφημιστικά έσοδα πολλών ψηφιακών μέσων.

Όπως είπε, η Vox Media προσπάθησε να απαντήσει σε αυτή την αλλαγή επενδύοντας σε δραστηριότητες που βασίζονται περισσότερο σε δημιουργούς περιεχομένου και λιγότερο στην παραδοσιακή διαδικτυακή διαφήμιση. Στο πλαίσιο αυτό ανέπτυξε σημαντικά το δίκτυο podcasts της, το οποίο το 2025 απέφερε έσοδα άνω των 80 εκατ. δολαρίων.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα σχεδόν 50 podcasts, μεταξύ των οποίων το «Pivot» με τους Κάρα Σουίσερ και Σκοτ Γκάλογουεϊ, το «Today, Explained», αλλά και εκπομπές με ακαδημαϊκούς, ψυχολόγους και αθλητές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πρώτες συζητήσεις ανάμεσα στον Μπάνκοφ και τον Τζέιμς Μέρντοχ ξεκίνησαν πέρυσι, όταν η Vox Media δέχθηκε πρόταση εξαγοράς για το podcast δίκτυό της από άλλο ενδιαφερόμενο επενδυτή.

Οι διαπραγματεύσεις επιταχύνθηκαν όταν η Lupa Systems κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το New York Magazine και το δίκτυο podcasts της Vox Media ήταν τα δύο περιουσιακά στοιχεία που «ταίριαζαν μεταξύ τους», σύμφωνα με τον Τζέιμς Μέρντοχ. Όπως ανέφερε το δημοσίευμα, ο ίδιος πίεσε μάλιστα τον Τζιμ Μπάνκοφ να επισπεύσει τις αποφάσεις του σχετικά με την πιθανή πώληση του περιοδικού.

Το στοίχημα του Μέρντοχ στα podcasts

Ο Μέρντοχ έχει μακρά παρουσία στον χώρο των ψηφιακών media και των streaming υπηρεσιών. Στο παρελθόν είχε συμμετάσχει στην επένδυση της 21st Century Fox στη Vice Media, ενώ είχε συμβάλει και στην ανάπτυξη της ινδικής πλατφόρμας streaming Star, η οποία πέρασε αργότερα στη Disney στο πλαίσιο της εξαγοράς της 21st Century Fox.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική της Lupa Systems επικεντρώνεται σε μέσα και μορφές περιεχομένου που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από το παραδοσιακό διαφημιστικό μοντέλο του διαδικτύου. Όπως υποστήριξε, η υπερβολική εξάρτηση από τη διαδικτυακή διαφήμιση οδήγησε επί χρόνια στη δημιουργία «ρηχού περιεχομένου» με στόχο τη μαζική επισκεψιμότητα.

Ο Μέρντοχ εκτίμησε επίσης ότι, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που κατακλύζεται ολοένα και περισσότερο από περιεχόμενο παραγόμενο με τεχνητή νοημοσύνη, τα podcasts διατηρούν μεγαλύτερη αίσθηση αυθεντικότητας και προσωπικής σύνδεσης με το κοινό. «Είναι διασκεδαστικά, διαφοροποιημένα και έχουν αξία», δήλωσε περιγράφοντας το είδος εταιρείας media που επιδιώκει να δημιουργήσει μέσω της Lupa Systems

Με πληροφορίες από New York Times