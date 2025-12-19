Ο γιος του Rob Reiner διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια πριν τη δολοφονία των γονιών του, σύμφωνα με δημοσίευμα

Ο γιος του Rob Reiner, Nick, είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια λίγες εβδομάδες πριν από τη δολοφονία των γονιών του και αντιμετώπιζε δυσκολίες, καθώς οι γιατροί προσπαθούσαν να του χορηγήσουν τη σωστή φαρμακευτική αγωγή.

Το TMZ ανέφερε ότι ο Nick βρισκόταν «υπό την φροντίδα ψυχιάτρου για ψυχική ασθένεια» και είχε πρόσφατα περάσει κάποιο διάστημα σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες «που ειδικεύεται σε ψυχικές ασθένειες και κατάχρηση ουσιών», αλλά η φαρμακευτική αγωγή του άλλαξε, με αποτέλεσμα να εμφανίσει ασταθή συμπεριφορά, χωρίς να καταφέρουν να τον σταθεροποιήσουν.

Σε πάρτι ήταν πριν τη μοιραία νύχτα ο Rob Reiner με τη σύζυγo και τον γιο τους

«Όταν η σχιζοφρένεια είναι ενεργή, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν παραισθήσεις, αποδιοργανωμένη ομιλία, δυσκολία στη σκέψη και έλλειψη κινήτρων. Ωστόσο, με τη θεραπεία, τα περισσότερα συμπτώματα της σχιζοφρένειας βελτιώνονται σημαντικά και η πιθανότητα επανεμφάνισης μπορεί να μειωθεί».

Την Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025, ο Rob και η σύζυγός του Michele βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Brentwood του Λος Άντζελες, σύμφωνα με πληροφορίες από την κόρη τους Romy. Είχαν μαχαιρωθεί μέχρι θανάτου και ο γιος τους Nick, 32 ετών, έχει από τότε κατηγορηθεί για δύο φόνους πρώτου βαθμού.

Η επίσημη αιτία θανάτου τους έχει καθοριστεί από το Ιατροδικαστικό Γραφείο της Κομητείας του Λος Άντζελες ως ανθρωποκτονία λόγω πολλαπλών τραυμάτων από αιχμηρό αντικείμενο. Ο Nick κρατείται στη φυλακή χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης, αλλά εμφανίστηκε για λίγο στο δικαστήριο την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.

Εικόνες από το εσωτερικό του δικαστηρίου αποκάλυψαν ότι ο Nick φορούσε μια μπλε ρόμπα που χρησιμοποιείται για να παρεμποδίσει την απόπειρα αυτοκτονίας και ότι ήταν δεμένος με χειροπέδες.

Έχει αναφερθεί ότι το βράδυ πριν από το θάνατό τους, ο Rob και η Michele προσκάλεσαν τον Nick να τους συνοδεύσει σε ένα πάρτι για τις γιορτές που διοργάνωσε ο Conan O'Brien, στο οποίο παρευρέθηκαν επίσης η Jane Fonda και ο Bill Hader, καθώς ανησυχούσαν για την υγεία του. Ο Nick φέρεται να έφυγε νωρίς από το πάρτι μετά από μια διαφωνία με τον πατέρα του, και αργότερα το ίδιο βράδυ έλαβε χώρα η επίθεση.

Η απαγγελία κατηγοριών του Nick έχει οριστεί για τις 7 Ιανουαρίου 2026.

Με πληροφορίες από Hello! Magazine