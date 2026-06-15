Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας καταδικάστηκε για βιασμό και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας-διαδόχου της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης αφού κρίθηκε ένοχος για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων δύο περιπτώσεις βιασμού.

Του επιβλήθηκε επίσης διετής περιοριστική εντολή (restraining order) έναντι ενός εκ των θυμάτων του.

Η απόφαση εκδόθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/6) από το Πρωτοδικείο του Όσλο, σχεδόν τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της εξάμηνης διάρκειας δίκης που είχε συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον.

Ο δικαστής έκρινε τον Χόιμπι ένοχο για επίθεση κατά της πρώην συντρόφου του, Νόρα Χάουκλαντ, η οποία είναι το μοναδικό θύμα του οποίου το όνομα έχει δημοσιοποιηθεί. Παράλληλα, αθωώθηκε για δύο άλλες κατηγορίες βιασμού.

Μεταξύ των περίπου 40 αδικημάτων που του αποδόθηκαν περιλαμβάνονταν τέσσερις κατηγορίες βιασμού, σωματικές επιθέσεις, πολλαπλές παραβιάσεις περιοριστικών εντολών, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά και την οδήγηση. Μία από τις κατηγορίες, που αφορούσε παραβίαση περιοριστικής εντολής, απορρίφθηκε.

Ο 29χρονος Χόιμπι είχε δηλώσει αθώος για τις βαρύτερες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του βιασμού, ενώ είχε παραδεχθεί ορισμένα από τα λιγότερο σοβαρά αδικήματα. Διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η δίκη διεξήχθη σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, η οποία αντιμετωπίζει παράλληλα τη σοβαρή ασθένεια της μητέρας του Χόιμπι, της πριγκίπισσας-διαδόχου Μέτε-Μάριτ. Η ίδια βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω ερωτημάτων που έχουν εγερθεί σχετικά με τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Την περασμένη εβδομάδα, το Πρωτοδικείο του Όσλο είχε εγκρίνει την αποφυλάκιση του Χόιμπι, ο οποίος κρατούνταν από λίγο πριν από την έναρξη της δίκης του στις 3 Φεβρουαρίου, ώστε να μπορέσει να περάσει χρόνο με τη μητέρα του εν αναμονή μεταμόσχευσης πνεύμονα. Ωστόσο, το αίτημα απορρίφθηκε στη συνέχεια από το Εφετείο.

Με πληροφορίες από Guardian