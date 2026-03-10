Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μεταξύ των βραβευθέντων του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, αποκάλυψε σήμερα τα ονόματα των πρώτων βραβευθέντων του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, που συνιστά αναγνώριση της σημαντικής συμβολής στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καθώς και την προώθηση και υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών.

«Η Ευρώπη οικοδομείται ανέκαθεν από τους ανθρώπους της που γεφυρώνουν διαφορές, σπάνε τείχη, ανατρέπου δικτατορίες και ξεπερνούν κρίσεις με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή δέσμευση αξίζει να εορταστεί. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας τιμούμε όσους δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν στην οικοδόμησή της», δήλωσε η Μέτσολα κατά την ανακοίνωση των πρώτων βραβευθέντων.

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι βραβευθέντες που ανακοινώθηκαν επιλέχθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής του Τάγματος, η οποία αποτελείται από την Πρόεδρο Μέτσολα, τις Αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σοφί Βιλμές και Έβα Κόπατς, καθώς και τους Μισέλ Μπαρνιέ, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, Ζοζέπ Μπορέλ και Ενρίκο Λέτα.

Διακεκριμένα Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας ορίζονται οι:

Άνγκελα Μέρκελ (Angela Merkel), πρώην Ομοσπονδιακή Καγκελάριος της Γερμανίας

(Angela Merkel), πρώην Ομοσπονδιακή Καγκελάριος της Γερμανίας Λεχ Βαλέσα (Lech Wałęsa), πρώην ηγέτης της Solidarnosc και πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας

(Lech Wałęsa), πρώην ηγέτης της Solidarnosc και πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelensky), Πρόεδρος της Ουκρανίας

Επίτιμα Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας έχουν οριστεί οι:

Βάλντας Άνταμκους (Valdas Adamkus), πρώην Πρόεδρος της Λιθουανίας

(Valdas Adamkus), πρώην Πρόεδρος της Λιθουανίας Γέζι Μπούζεκ (Jerzy Buzek), πρώην Πρωθυπουργός της Πολωνίας και πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(Jerzy Buzek), πρώην Πρωθυπουργός της Πολωνίας και πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ανίμπαλ Καβάκο Σίλβα (Aníbal Cavaco Silva,), πρώην Πρόεδρος και Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας

(Aníbal Cavaco Silva,), πρώην Πρόεδρος και Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Σάουλι Νιινίστο (Sauli Niinistö), πρώην Πρόεδρος της Φινλανδίας και πρώην Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας

(Sauli Niinistö), πρώην Πρόεδρος της Φινλανδίας και πρώην Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας Πιέτρο Παρολίν (Pietro Parolin), Καρδινάλιος και Υπουργός Εξωτερικών της Αγίας Έδρας

(Pietro Parolin), Καρδινάλιος και Υπουργός Εξωτερικών της Αγίας Έδρας Μέρι Ρόμπινσον (Mary Robinson), πρώην Πρόεδρος της Ιρλανδίας και πρώην Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

(Mary Robinson), πρώην Πρόεδρος της Ιρλανδίας και πρώην Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Μάια Σάντου (Maia Sandu), Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

(Maia Sandu), Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας Χαβιέρ Σολάνα ι ντε Μαδαριάγα , (Javier Solana y de Madariaga) , πρώην Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας

, (Javier Solana y de Madariaga) , πρώην Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας Βόλφγκανγκ Σιούσελ (Wolfgang Schüssel) πρώην Ομοσπονδιακός Καγκελάριος της Αυστρίας

(Wolfgang Schüssel) πρώην Ομοσπονδιακός Καγκελάριος της Αυστρίας Ζαν-Κλοντ Τρισέ (Jean Claude Trichet), πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας έχουν οριστεί οι:

Χοσέ Αντρές (José Andrés), σεφ και ιδρυτής της ΜΚΟ «World Central Kitchen»

(José Andrés), σεφ και ιδρυτής της ΜΚΟ «World Central Kitchen» Γιάννης Αντετοκούνμπο (Giannis Antetokounmpo), καλαθοσφαιριστής

(Giannis Antetokounmpo), καλαθοσφαιριστής Μαρκ Γκζιντάρα (Marc Gjidara), δικηγόρος και ακαδημαϊκός

(Marc Gjidara), δικηγόρος και ακαδημαϊκός Σάντρα Λέινιετσε (Sandra Lejniece) γιατρός, επιστήμονας

(Sandra Lejniece) γιατρός, επιστήμονας Ολεξάντρα Ματβιϊτσούκ (Oleksandra Matviichuk), δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων

(Oleksandra Matviichuk), δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Βιβιάν Ρέντινγκ (Viviane Reding), πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου και πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(Viviane Reding), πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου και πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πολ Ντέιβιντ Χιούσον (Paul David Hewson, γνωστός ως Bono), Ντέιβιντ Έβανς (David Howell Evans), Άνταμ Τσαρλς Κλέιτον (Adam Charles Clayton) και Λόρενς Τζόζεφ Μάλεν Τζούνιορ (Laurence Joseph Mullen Jr), μουσικοί και μέλη του συγκροτήματος U2

Πέρυσι, με την ευκαιρία της 75ης επετείου της Διακήρυξης Σουμάν, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να θεσπίσει την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της ΕΕ· μια πολιτική διάκριση για την τιμή προσώπων που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή στην προώθηση και υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών.

Κάθε χρόνο μπορούν να διορίζονται στο Τάγμα έως 20 βραβευθέντες.

Μετά την ανακοίνωση της Τρίτης, οι βραβευθέντες θα προσκληθούν σε επίσημη τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας στο Στρασβούργο, από τις 18 έως τις 21 Μαΐου.