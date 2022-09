Ο γαμπρός δεν εμφανίστηκε ποτέ στο γάμο, αλλά η νύφη συνέχισε το πάρτι: «Ήμουν αλήθεια χαρούμενη»

Σενάριο ρομαντικής κομεντί θυμίζει η ιστορία μιας μέλλουσας νύφης στην Ουαλία, την ημέρα του γάμου της, αφού ο επίδοξος γαμπρός δεν εμφανίστηκε ποτέ στην εκκλησία.

Ωστόσο, η Kayley Stead δεν ήθελε να αφήσει το πανάκριβο πάρτι της να πάει χαμένο, οπότε ακολούθησε τα σχέδιά της και απόλαυσε την ημέρα του γάμου της - χωρίς τον πρώην πλέον αρραβωνιαστικό της που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς - περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της φίλους και την οικογένειά της.

Όπως λέει, εκείνο το πρωί του γάμου της είχε ένα έντονο προαίσθημα ότι δεν επρόκειτο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας για να παντρευτεί τον σύντροφό της, με τον οποίο ήταν μαζί για τέσσερα χρόνια.

«Είδα τον γαμπρό γύρω στις 4 το απόγευμα την προηγούμενη ημέρα του γάμου και έκτοτε δεν είχα νέα του», δήλωσε στο SWNS η 27χρονη, η οποία είναι υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρείας.

«Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά δεν είχα καμία απάντηση ούτε εξήγηση. Όχι ότι θέλω εξηγήσεις τώρα, γιατί έχει περάσει πολύς καιρός», σημειώνει.

Ενώ η εξαφάνιση του γαμπρού παραμένει μυστήριο, η Kayley Stead ήταν αποφασισμένη να έχει μια ξεχωριστή μέρα. Έτσι, συνέχισε το πάρτι της στο Oxwich Bay Hotel, στο Swansea της Ουαλίας, και μάλιστα έκανε κανονικά την είσοδο του γάμου της, τις ομιλίες, τους πρώτους χορούς και πόζαρε για τις επαγγελματικές φωτογραφίες της.

Ξεκίνησε τη βραδιά της χορεύοντας βαλς μαζί με τις ντυμένες στα μπλε παράνυμφους της, καθώς τραγουδούσαν την επιτυχία Good as Hell της Lizzo.

Χόρεψε τον πρώτο χορό με τους κουμπάρους, τα αδέλφια της και τον πατέρα της Brian, 71 ετών ενώ στη δεξίωση, έκοψε με περισσή χαρά τη γαμήλια τούρτα της.

Περπάτησε επίσης μέσα από ένα μονοπάτι από βεγγαλικά με τους φίλους της και διασκέδασε μέχρι τελικής τπώσης με τους καλεσμένους της πριν περάσει τη νύχτα στη νυφική σουίτα με την κουμπάρα της.

Μιλώντας με περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, εξήγησε τι συνέβη τις ώρες πριν από το γάμο.

Ξεκίνησε να βγαίνει με τον πρώην αρραβωνιαστικό της τον Δεκέμβριο του 2018 και αρραβωνιάστηκαν τον Αύγουστο του 2020. Το βράδυ πριν το πάρτι με τις φίλες τη, έμεινε σε ένα Airbnb, ενώ ο γαμπρός και οι κουμπάροι του σε ένα τροχόσπιτο κοντά.

Με τον γαμπρό είχαν αποφασίσει να μην μιλήσουν μεταξύ τους το βράδυ πριν τον γάμο, οπότε εκείνη «δεν ήξερε τι συνέβαινε από την πλευρά του και δεν είχε ιδέα».

Το επόμενο πρωί, η 27χρονη και οι φίλες της ξύπνησαν τα ξημερώματα για να φτιάξουν τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους. Μέχρι που ένας από τους κουμπάρους τηλεφώνησε στην κολλητής της για να τους ενημερώσει ότι ο γαμπρός είχε εξαφανιστεί.

«Ήθελαν να βεβαιωθούν ότι είχε σίγουρα εξαφανιστεί πριν με πανικοβάλουν», είπε. Η μητέρα του είχε επίσης τηλεφωνήσει στην Kayley σε κατάσταση υστερίας, κλαίγοντας με λυγμούς και λέγοντας ότι ο γαμπρός είχε πάει βόλτα νωρίς το πρωί και εξαφανίστηκε.

Η Kayley τόνισε ότι ο πρώην της πολλές φορές πήγαινε βόλτες με το αυτοκίνητο μόνος του για να καθαρίσει το μυαλό του όταν ήταν αγχωμένος, και γι' αυτό δεν ένιωσε νευρικότητα στην αρχή ενώ συγγενείς και φίλους να συνεχίσουν να ετοιμάζονται με την ελπίδα ότι ο γαμπρός θα επέστρεφε.

«Ειλικρινά πίστευα, με το χέρι στην καρδιά, ότι θα ήταν εκεί», λέει.

Ωστόσο, στις 11 το πρωί, ο πατέρας του γαμπρού αποκάλυψε ότι τελικά δεν θα εμφανιζόταν.

«Σε εκείνο το σημείο, κατέρρευσα. Έκλαιγα με λυγμούς», είπε η 27χρονη, προσθέτοντας ότι έπρεπε να ανακοινώσει τα νέα και στους υπόλοιπους- κομμωτές, γονείς και φωτογράφο.

Ο τελευταίος τότε σκέφτηκε μια ιδέα ως αστείο - να διασκεδάσουν, να παραμείνουν ήρεμοι και να συνεχίσουν το γάμο. «Έχετε ξοδέψει όλα αυτά τα χρήματα, δεν πρόκειται να τα πάρετε πίσω, όλοι οι καλεσμένοι σας είναι εκεί, γιατί δεν πηγαίνετε απλώς;», της είπε.

Οι φίλοι της την ενθάρρυναν επίσης να συνεχίσει. «Τότε ήταν που είπα, θα το κάνω. Είχα ξοδέψει όλα αυτά τα χρήματα, ανυπομονούσα για το φαγητό, ένα χορό με τον μπαμπά μου, να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, οπότε γιατί όχι;», λέει η ίδια.

Η Kayley χόρεψε με τον πατέρα της, τα αδέρφια της και τους κουμπάρους το "Love You to the Moon and Back" της Dolly Parton για τον πρώτο χορό. Φωτ: Neil Jones Photography / SWNS