Ο «Φύρερ» του Telegram: Καταδίκη νεοναζί για σχέδιο επίθεσης σε μουσουλμάνους και μετανάστες

Ένα δίκτυο νεοναζί στη Βρετανία αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της αντιτρομοκρατικής και της MI5, οδηγώντας τρεις άνδρες στη φυλακή για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 24χρονος Μπρόγκαν Στιούαρτ, ο οποίος αποκαλούσε τον εαυτό του «Φύρερ» στις διαδικτυακές συνομιλίες με ομοϊδεάτες του, καταδικάστηκε μαζί με τους Κρίστοφερ Ρίνγκροουζ, 35 ετών, και Μάρκο Πιτσέτου, 26 ετών, σε ποινές φυλάκισης από 8 έως 11 χρόνια.

Η υπόθεση με τους νεοναζί φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη ραγδαία άνοδο της ακροδεξιάς τρομοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους, πλέον αντιπροσωπεύει σχεδόν το 20% του φόρτου εργασίας της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Οι τρεις άνδρες είχαν συγκροτήσει μια μικρή ομάδα, αντλώντας ιδεολογική έμπνευση από τον ναζισμό και στοχεύοντας σε μετανάστες και μουσουλμανικά κέντρα.

Στις 23 Ιανουαρίου 2024, ο Στιούαρτ έγραψε σε ιδιωτικό κανάλι στο Telegram: «Ο καιρός για λόγια τελείωσε. Ήρθε η ώρα για δράση εναντίον των μεταναστών». Δύο εβδομάδες αργότερα, σε ομαδική βιντεοκλήση, πρότεινε επίθεση σε ισλαμικό εκπαιδευτικό κέντρο στο Λιντς, κοντά στο σπίτι του, ή περιπολίες για αναζήτηση «θυμάτων». Είχε μάλιστα μελετήσει τη διαδρομή και τοποθετήσει σημάδια στον χάρτη. Αυτό που δεν γνώριζε ήταν ότι τρεις από τα επτά άτομα στη συνομιλία ήταν μυστικοί πράκτορες της MI5 και της αντιτρομοκρατικής.

Νεοναζί και Ακροδεξιά: Από τα διαδικτυακά μίση στα όπλα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν συγκεντρώσει πάνω από 200 όπλα, μεταξύ αυτών μαχαίρια, σπαθιά, βαλλίστρες, τσεκούρια και αυτοσχέδια πυροβόλα. Ο Ρίνγκροουζ είχε εκτυπώσει 3D, τμήμα ενός επιθετικού τυφεκίου, ενώ ο Πιτσέτου πρόσφερε χώρο και όχημα για «εκπαιδεύσεις». Οι ίδιοι ισχυρίστηκαν στο δικαστήριο ότι απλώς αστειεύονταν, κάνοντας «προκλητική πλάκα». Όμως, οι πράξεις τους μιλούσαν από μόνες τους.

Η δικαστής Τζοάνα Κατς απέρριψε τις δικαιολογίες, επισημαίνοντας ότι οι κατηγορούμενοι είχαν ήδη υιοθετήσει ακραίες πεποιθήσεις πολύ πριν εμπλακούν με τους μυστικούς πράκτορες. Ο Στιούαρτ είχε τατουάζ με ναζιστικό σύμβολο και είχε αναρτήσει στο Telegram ότι «πρέπει να μελετήσουμε τις μεθόδους των SS και των Einsatzgruppen γιατί ήταν αποτελεσματικές». «Οι πράξεις σας ξεπέρασαν κατά πολύ την απλή έκφραση προσβλητικών απόψεων. Είχατε περάσει στο στάδιο της προετοιμασίας για βία», σημείωσε η δικαστής.

Οι τρεις άνδρες γνωρίστηκαν αρχικά μέσω μιας ομάδας στο Facebook για “preppers” (ανθρώπους που προετοιμάζονται για κρίσεις), αλλά σύντομα μετακινήθηκαν σε ακροδεξιά κανάλια στο Telegram. Εκεί αντάλλαζαν υλικό μίσους, εξυμνούσαν τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και συζητούσαν για «πόλεμο φυλών». Ο Στιούαρτ ίδρυσε μάλιστα μια μικρότερη ομάδα, την οποία αποκαλούσε «Einsatzgruppe» — αναφορά στα ναζιστικά αποσπάσματα θανάτου και διόρισε τον μυστικό πράκτορα της MI5 ως υπαρχηγό του.

Η απειλή των νεοναζί και της ακροδεξιάς τρομοκρατίας στη Βρετανία

Σύμφωνα με την επικεφαλής ερευνήτρια του Institute for Strategic Dialogue, Χάνα Ρόουζ, η υπόθεση αντικατοπτρίζει μια συνεχή και ανησυχητική «ροή» από τον διαδικτυακό εξτρεμισμό στην πραγματική βία. «Υπάρχει μια διεθνής αφήγηση ότι οι λευκοί, ο πολιτισμός και η ταυτότητά τους απειλούνται από μουσουλμάνους, Εβραίους και μετανάστες», δήλωσε. Η Ρόουζ επεσήμανε επίσης ότι η ρητορική μίσους κατά των μεταναστών έχει γίνει πλέον “mainstream”, ενισχυόμενη από ορισμένους πολιτικούς και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η MI5 επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των ερευνών για εσωτερική τρομοκρατία έχει φτάσει σε «σχεδόν ιστορικά υψηλά επίπεδα». Ο διευθυντής της υπηρεσίας, Κεν ΜαΚάλουμ, δήλωσε ότι πλέον τα περισσότερα σχέδια τρομοκρατίας εκπορεύονται από άτομα ή μικρές ομάδες, όχι από μεγάλες οργανώσεις. «Οι έρευνες μας δείχνουν μικρότερες, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνες ομάδες, που συνδέονται μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι ο ισλαμικός εξτρεμισμός παραμένει η κυριότερη απειλή για τη Βρετανία, η ακροδεξιά βία αυξάνεται δραματικά. Τα τελευταία χρόνια, καταγράφηκαν επιθέσεις όπως η δολοφονία αιτούντος άσυλο από νεοναζί το 2024 και η πυρπόληση κέντρου υποδοχής μεταναστών το 2022.

Ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής, Τζέιμς Ντάνκερλεϊ, δήλωσε ότι η επέμβαση της αστυνομίας ήταν αναγκαία όταν οι άνδρες πέρασαν «από τα λόγια στη δράση». «Όταν βλέπεις όπλα, ακόμη και 3D-εκτυπωμένα πυροβόλα, δεν μπορείς να ρισκάρεις τη δημόσια ασφάλεια», τόνισε.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί ένα ακόμη ανησυχητικό σημάδι για τη βρετανική κοινωνία, που αντιμετωπίζει τη νέα μορφή τρομοκρατίας του 21ου αιώνα — εκείνη που γεννιέται όχι σε στρατόπεδα εκπαίδευσης, αλλά σε σκοτεινά δωμάτια και κλειστά διαδικτυακά κανάλια.

