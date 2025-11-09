Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα πούλησε το ιδιωτικό νησί του έναντι 1,8 εκατ. δολαρίων

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα αφού έχασε εκατομμύρια δολάρια με τη δημιουργία της ταινίας του «Megalopolis», αναγκάστηκε να πουλήσει ένα ακόμη από τα υπάρχοντά του.

Αποφάσισε να πουλήσει το ιδιωτικό νησί στη Μπελίζ στις βορειοδυτικές ακτές της Καραϊβικής, όπου έκανε συχνά διακοπές.

Η περιοχή, που ονομάζεται Coral Caye, αποτελεί μια έκταση 10 στρεμμάτων, έχει μήκος οκτώ μίλια, απέχει 25 λεπτά με σκάφος από την ηπειρωτική χώρα και είναι αυτόνομη καθώς διαθέτει δεξαμενές νερού και ηλιακούς συλλέκτες.

Κάποτε ήταν αλιευτικός καταυλισμός, αλλά μετατράπηκε σε ένα από τα οικογενειακά καταφύγια του Κόπολα.

Τα τελευταία εννέα χρόνια, ο σκηνοθέτης είχε μισθώσει το νησί, ωστόσο, η μίσθωση έληξε τον περασμένο μήνα και τώρα το πουλήθηκε έναντι 1,8 εκατομμύρια δολαρίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της San Fransisco Chronicle, ένας επιχειρηματίας από τη Γουατεμάλα έχει πλέον αγοράσει το νησί, με σχέδια να το μετατρέψει σε θέρετρο.

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα επένδυσε 120 εκατομμύρια δολάρια από δικά του χρήματα για την ταινία «Megalopolis», η οποία απέφερε έσοδα μόλις 14,4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Άνταμ Ντράιβερ, Σάια ΛαΜπέφ, Όμπρεϊ Πλάζα, Ναταλί Εμάνουελ και Τζον Βόιτ.

Κατά την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών του 2024, ο σκηνοθέτης μίλησε για την ακριβή παραγωγή. «Τα παιδιά μου, χωρίς εξαίρεση, έχουν υπέροχες καριέρες χωρίς περιουσία. Είμαστε καλά. Δεν έχει σημασία» είπε ο Κόπολα. «Όλοι εσείς εδώ: τα χρήματα δεν έχουν σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι οι φίλοι. Ένας φίλος δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Τα χρήματα μπορεί να εξανεμιστούν» τόνισε.