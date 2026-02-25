«Ο φόβος είναι παντού» - Το Μεξικό πεδίο μάχης μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση σημειώνει πρόοδο στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Στο Κουλιακάν, όμως, την πρωτεύουσα της πολιτείας Σιναλόα, η πραγματικότητα θυμίζει εμπόλεμη ζώνη, περιγράφει το BBC σε επιτόπιο ρεπορτάζ του.

Ο θάνατος του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών, Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες («El Mencho») έπειτα από σύλληψη και αιματηρή ανταλλαγή πυρών στη Χαλίσκο, άφησε πίσω του ένα επικίνδυνο κενό εξουσίας. Όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, η απομάκρυνση ισχυρών ηγετών καρτέλ πυροδοτεί εσωτερικούς πολέμους για τον έλεγχο των διαδρομών και της παραγωγής.

Μεξικό: «Μάχη» τοπικών φατριών

Στη Σιναλόα, το ομώνυμο καρτέλ έχει διασπαστεί σε αντίπαλες φατρίες μετά την απομάκρυνση του ιστορικού ηγέτη Ismael Zambada («El Mayo»), που κρατείται στις ΗΠΑ. Η σύγκρουση έχει εκτοξεύσει τις δολοφονίες, τις απαγωγές και τις εξαφανίσεις.

Ο 53χρονος διασώστης Έκτορ Τόρες περιγράφει μια πόλη όπου «ο φόβος είναι παντού και διαρκής». Τα περιστατικά στα οποία καλείται να επέμβει καταλήγουν σχεδόν πάντα με έναν νεκρό, σε γκαράζ, σε δρόμους, έξω από εμπορικά κέντρα. Τα θύματα συχνά φέρουν σημάδια βασανιστηρίων, ενώ δεν λείπουν οι εκτελέσεις ανηλίκων.

Οι δύο διασώστες φορούν βαριά αλεξίσφαιρα γιλέκα 14 κιλών. «Δεν ξέρουμε αν οι δράστες είναι ακόμη εκεί. Μπορούμε να βρεθούμε ανά πάσα στιγμή σε διασταυρούμενα πυρά», λένε.

Χιλιάδες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στη Σιναλόα, όμως οι δολοφονίες συνεχίζονται με ρυθμό πέντε ή έξι την ημέρα, σύμφωνα με τοπικούς δημοσιογράφους.

Μεξικό: Οι μητέρες που ψάχνουν στα χωράφια

Παράλληλα αυξάνονται οι αγνοούμενοι. Η Ρεϊνάλντα Πουλίδο αναζητά τον γιο της από το 2020 και ηγείται ομάδας μητέρων που σαρώνουν χωράφια με φτυάρια και μεταλλικές ράβδους, αναζητώντας πρόχειρους τάφους. «Καμία μητέρα δεν θα σταματήσει να ψάχνει το παιδί της», λέει.

Η ρίζα: η φαιντανύλη

Στην καρδιά της αιματοχυσίας βρίσκεται το εμπόριο φαιντανύλης. Σε υπόγεια που ελέγχει το καρτέλ, η παραγωγή συνεχίζεται αδιάκοπα. Κάθε κιλό λευκής σκόνης μπορεί να αποφέρει έως και 29.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει χαρακτηρίσει τα μεξικανικά καρτέλ «τρομοκρατικές οργανώσεις» και τη φαιντανύλη «όπλο μαζικής καταστροφής», απειλώντας ακόμη και με άμεση στρατιωτική δράση αν το Μεξικό δεν ελέγξει τη ροή.

Η κυβέρνηση της Σέινμπαουμ υποστηρίζει ότι οι αποστολές φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατά 50%. Στο Κουλιακάν, όμως, οι σφαίρες συνεχίζουν να πέφτουν. Σε ένα από τα τελευταία περιστατικά, δύο περαστικοί τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών στο κέντρο της πόλης. Επιβίωσαν, κάτι που, όπως λένε οι διασώστες, είχε να συμβεί από τον Νοέμβριο.

Μέχρι να επικρατήσει μία μόνο φατρία, προειδοποιούν ακόμη και μέλη του ίδιου του καρτέλ, «ο πόλεμος θα συνεχιστεί».

Με πληροφορίες από BBC