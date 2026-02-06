Ο Φειδίας Παναγιώτου διεκδικεί έδρα στην κυπριακή Βουλή με το κόμμα Άμεση Δημοκρατία

Την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο ανακοίνωσε την Παρασκευή ο ευρωβουλευτής και YouTuber Φειδίας Παναγιώτου, λέγοντας ότι θα διεκδικήσει έδρα με το κόμμα Άμεση Δημοκρατία της Κύπρου.

Σε εμφάνισή του στον τηλεοπτικό σταθμό Sigma, φορώντας στρατιωτικό κράνος, δήλωσε ότι «το κατεστημένο τον κυνηγά». Όταν ρωτήθηκε τι θα κάνει αν εκλεγεί στη Βουλή ενώ ήδη κατέχει έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απάντησε ότι η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τα μέλη του κόμματος και ότι ο ίδιος θα ακολουθήσει τη βούληση των υποστηρικτών του.

Με βάση την κυπριακή εκλογική νομοθεσία, πάντως, δεν μπορεί να κρατήσει και τις δύο έδρες. Οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο είναι προγραμματισμένες για τον Μάιο.

Ο Παναγιώτου, που χρησιμοποιεί το όνομα «Φειδίας», έχει συγκεντρώσει περίπου 2,6 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube από το 2019, όταν ξεκίνησε να ανεβάζει περιεχόμενο. Έγινε ευρύτερα γνωστός όταν είχε βάλει ως στόχο να συναντήσει και να αγκαλιάσει τον Έλον Μασκ, κάτι που τελικά κατάφερε. Η εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2024 προκάλεσε έκπληξη, καθώς εξελέγη χωρίς καμία προηγούμενη πολιτική εμπειρία, ενώ έχει δηλώσει ότι δεν αντέχει, όπως λέει, τη συνεχιζόμενη κυριαρχία «σπασίκλων» στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τo Politico, ο ευρωβουλευτής ετοιμάζεται επίσης να συμμετάσχει στη δημιουργία νέας πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με Σλοβάκους ευρωβουλευτές που κινούνται κοντά στον φιλορωσικό πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Ο ίδιος είχε προκαλέσει αντιδράσεις τον περασμένο Μάιο, όταν συμμετείχε στους εορτασμούς της ρωσικής «Ημέρας της Νίκης», μαζί με άλλους Γερμανούς και Σλοβάκους ευρωβουλευτές.

Στην Κύπρο, το κόμμα του έλαβε προσωρινή έγκριση για συμμετοχή στις εκλογές από το υπουργείο Εσωτερικών την Πέμπτη, με την ονομασία «Άμεση Δημοκρατία της Κύπρου». Η αρχική ονομασία «Άμεση Δημοκρατία» δεν μπορούσε να καταχωριστεί μόνη της, καθώς περιγράφει σύστημα διακυβέρνησης και όχι συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό. Σε δημοσκοπήσεις, το κόμμα φέρεται να καταγράφει 6% και να βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Παράλληλα, ο Παναγιώτου αντιμετωπίζει καταγγελίες για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε υπόθεση που αφορά χώρο ο οποίος εμφανίζεται ως γραφείο στη Λεμεσό και, σύμφωνα με τις αναφορές, διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια, πισίνα και κήπο. Η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο ίδιος επιμένει ότι το ακίνητο δεν είναι κατοικία του αλλά επαγγελματικός χώρος, όπου θα τον επισκέπτονται πολλά πρόσωπα. Πρόσθεσε ότι θα ζητήσει από τους ακόλουθούς του να αποφασίσουν με ψηφοφορία αν πρέπει να το διατηρήσει.

Με πληροφορίες από Politico