Ο FDA εγκρίνει επικαιροποιημένα εμβόλια για τον Covid 19 - Περιορίζεται η χρήση τους

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε τα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά του COVID-19.

Πρόκειται για εμβόλια που αφορούν όλα τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, καθώς και για άτομα κάτω των 65 ετών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για την υγεία τους, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ.

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ενέκριναν την Τετάρτη τα επικαιροποιημένα εμβόλια COVID-19, αλλά περιόρισαν τη χρήση τους για πολλούς Αμερικανούς - και αφαίρεσαν ένα από τα δύο εμβόλια που είναι διαθέσιμα για μικρά παιδιά.

Τα νέα εμβόλια από τις εταιρείες Pfizer, Moderna και Novavax εγκρίνονται για όλους τους ηλικιωμένους. Αλλά ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων περιόρισε τη χρήση τους για νεότερους ενήλικες και παιδιά -σε όσους έχουν τουλάχιστον μία πάθηση υγείας υψηλού κινδύνου, όπως άσθμα ή παχυσαρκία. Αυτό θέτει νέα εμπόδια στην πρόσβαση για εκατομμύρια Αμερικανούς που θα πρέπει να αποδείξουν τον κίνδυνο που διατρέχουν - και για εκατομμύρια άλλους που μπορεί να θέλουν να εμβολιαστούν και ξαφνικά να μην πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις.

Επιπλέον, το εμβόλιο της Pfizer δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο για παιδιά κάτω των 5 ετών, επειδή ο FDA δήλωσε ότι ανακαλεί την έγκριση έκτακτης ανάγκης του εμβολίου για αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Οι γονείς θα εξακολουθούν να μπορούν να αναζητούν εμβόλια από την «αντίπαλη» φαρμακοβιομηχανία Moderna, τον άλλο κατασκευαστή εμβολίων mRNA, το οποίο έχει πλήρη έγκριση από τον FDA για παιδιά ηλικίας μόλις 6 μηνών. Αλλά το εμβόλιο Spikevax της εταιρείας έχει εγκριθεί μόνο για παιδιά με τουλάχιστον ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η Pfizer και η BioNTech ανέφεραν ότι η επικαιροποιημένη εκδοχή του εμβολίου Comirnaty εγκρίθηκε για όλους τους ανθρώπους άνω των 65 ετών, καθώς και για άτομα ηλικίας 5 έως 64 ετών που έχουν τουλάχιστον μία υποκείμενη νόσο, η οποία τα θέτει σε υψηλό κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών από λοίμωξη COVID-19, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της εταιρείας.

Με πληροφορίες από Reuters, ABC News

