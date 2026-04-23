Ο Έρικ Άνταμς έγινε Αλβανός πολίτης: Τα σενάρια για τα κίνητρά του

Λίγες ώρες αφού κατέθεσε τα βιομετρικά του στοιχεία σε δημοτικό γραφείο στα Τίρανα, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, εμφανίστηκε σε εκδήλωση της αλβανικής διασποράς, φορώντας το παραδοσιακό λευκό καπέλο πλις και με φόντο τη σημαία της χώρας.

Είχε μόλις αποκτήσει αλβανική υπηκοότητα, και πλέον είναι και επίσημα κάτοικος της αλβανικής πρωτεύουσας.

Η κίνηση του Άνταμς προκάλεσε διεθνή αίσθηση, αλλά και εύλογα ερωτήματα: γιατί ένας πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης επιλέγει να αποκτήσει δεύτερη υπηκοότητα και να εγγραφεί ως κάτοικος στα Τίρανα;

Έρικ Άνταμς: Τελικά, γιατί έγινε Αλβανός πολίτης

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, ο Άνταμς έχει πλέον δηλώσει επίσημη κατοικία σε δημοτική ενότητα της πόλης, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία για την έκδοση ταυτότητας και διαβατηρίου.

Ο επικεφαλής της συγκεκριμένης διοικητικής περιοχής απέφυγε να διευκρινίσει εάν ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης σκοπεύει να ζήσει μόνιμα στην Αλβανία ή ποια είναι τα κίνητρά του, σημειώνοντας ωστόσο ότι η πολιτογράφησή του αντανακλά τους «ισχυρούς δεσμούς» μεταξύ της Νέας Υόρκης και της αλβανικής κοινότητας στις ΗΠΑ.

Το αλβανικό διαβατήριο, που σύμφωνα με τον Henley Passport Index κατατάχθηκε το 2025 στην 43η θέση παγκοσμίως, επιτρέπει πρόσβαση χωρίς βίζα ή με βίζα κατά την άφιξη σε 123 χώρες. Παρότι η Αλβανία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διαβατήριο δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης στη ζώνη Σένγκεν για έως 90 ημέρες.

Έρικ Άνταμς: Τα προνόμια με την απόκτηση του αλβανικού διαβατηρίου

Σε επίπεδο δικαιωμάτων εντός της χώρας, ο Άνταμς μπορεί πλέον να ζει και να εργάζεται στην Αλβανία, να ψηφίζει, να αγοράζει γη, να χρησιμοποιεί το δημόσιο σύστημα υγείας, ακόμη και να θέσει υποψηφιότητα σε τοπικές ή εθνικές εκλογές.

Αυτό ακριβώς το τελευταίο πυροδότησε σενάρια σε τοπικά μέσα ότι ενδέχεται να διεκδικήσει τη δημαρχία των Τιράνων, δεδομένου ότι ο νυν δήμαρχος, Εριόν Βελιάι, βρίσκεται εδώ και πάνω από έναν χρόνο στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά και οικονομικές παρατυπίες.

Ωστόσο, πρόσωπα από το περιβάλλον του πρώην δημάρχου διαψεύδουν κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει καμία συζήτηση για πολιτική εμπλοκή στην Αλβανία, με την απόκτηση υπηκοότητας να συνδέεται περισσότερο με επιχειρηματικά ενδιαφέροντα και τις σχέσεις που έχει αναπτύξει στη χώρα.

Ο ίδιος ο Άνταμς δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

Πάντως, η σχέση του με την Αλβανία έχει πιο «βαθιές ρίζες». Τον Οκτώβριο του 2025, ενώ βρισκόταν ακόμη στη δημαρχία της Νέας Υόρκης και εν μέσω πολιτικών πιέσεων λόγω σκανδάλων, είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στα Τίρανα, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της επίσκεψης, οι δύο άνδρες συζήτησαν την ανάπτυξη συνεργασιών στον τουρισμό και τις επιχειρήσεις, καθώς -και- το ενδεχόμενο απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Νέας Υόρκης και Τιράνων. Ο Άνταμς είχε τότε χαρακτηρίσει την αλβανική πρωτεύουσα «μια πόλη που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Λίγους μήνες αργότερα, η σχέση αυτή φαίνεται να εμβαθύνθηκε ακόμη περισσότερο.

Στις 10 Απριλίου 2026, με ειδικό διάταγμα του προέδρου της Αλβανίας, Μπαϊράμ Μπεγκάι, ο Άνταμς έλαβε την αλβανική υπηκοότητα. Πρόκειται για μια διαδικασία που σε κανονικές συνθήκες απαιτεί χρόνια διαμονής και επιτυχία σε εξετάσεις γλώσσας και ιστορίας, ωστόσο σε «ειδικές περιπτώσεις» μπορεί να επισπευσθεί για πρόσωπα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη χώρα.

Δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως ποια ήταν τα κριτήρια στην περίπτωση του Άνταμς.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο πρώην δήμαρχος εμφανίστηκε σε εκδήλωση στα Τίρανα, όπου παρέλαβε το νέο του διαβατήριο από τον πρωθυπουργό. Μπροστά στο κοινό δήλωσε: «Αγαπώ που είμαι Αμερικανός, αλλά σήμερα, χάρη στον πρωθυπουργό σας, είμαι και Αλβανός».

Με πληροφορίες από Politico