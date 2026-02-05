Ο Έπσταϊν ζητούσε συμβουλές από τον Τσόμσκι για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε

Νέα έγγραφα από την αμερικανική έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν δείχνουν ότι ο χρηματοδότης, λίγο πριν από τη σύλληψή του το 2019, ζητούσε συμβουλές από τον γλωσσολόγο και διανοούμενο Νόαμ Τσόμσκι για το πώς θα έπρεπε να διαχειριστεί τη δημόσια εικόνα του, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Σε e-mail από τον Φεβρουαρίου του 2019, ο Έπσταϊν χαρακτηρίζει την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης «χυδαία» και ζητά τη γνώμη του Τσόμσκι για το αν θα έπρεπε να απαντήσει δημόσια ή να αγνοήσει τη δημοσιότητα. «Να γράψει κάποιος ένα άρθρο γνώμης; Να απαντήσω; Ή να το αγνοήσω;» ρωτά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση «έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο».

Σε απάντηση που αποδίδεται στον Τσόμσκι, ο ίδιος τον συμβουλεύει να μην αντιδράσει δημόσια. Στο μήνυμα χαρακτηρίζει «φρικτό» τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, τα μέσα αντιμετωπίζουν τον Έπσταϊν και κάνει λόγο για «υστερία» γύρω από την κακοποίηση γυναικών, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και η αμφισβήτηση μιας κατηγορίας θεωρείται απαράδεκτη. Καταλήγει ότι οποιαδήποτε δημόσια απάντηση θα οδηγούσε απλώς σε νέες επιθέσεις.

Φωτ: House Oversight Committee Democrats

Τα email περιλαμβάνονται σε νέα παρτίδα αρχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής έρευνας. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η εμφάνιση ονομάτων στα έγγραφα δεν συνεπάγεται αυτομάτως εμπλοκή σε παράνομες πράξεις.

Η χρονική συγκυρία της αλληλογραφίας θεωρείται κρίσιμη, καθώς εκείνη την περίοδο η Miami Herald είχε δημοσιεύσει αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για τον Έπσταϊν και τη συμφωνία του 2008, με την οποία είχε αποφύγει ομοσπονδιακή δίωξη για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Τα δημοσιεύματα αυτά επανέφεραν την υπόθεση στο προσκήνιο και οδήγησαν τελικά στη σύλληψή του τον Ιούλιο του 2019.

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι η σχέση ανάμεσα στον Έπσταϊν και τον Τσόμσκι δεν περιοριζόταν σε περιστασιακή επικοινωνία. Αντάλλασσαν μηνύματα για ακαδημαϊκά θέματα, προσωπικές συναντήσεις και πρακτικά ζητήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο Έπσταϊν εμφανίζεται να παρέχει συμβουλές για οικονομικά θέματα της οικογένειας Τσόμσκι. Σε e-mail του 2017, λογαριασμός που αποδίδεται στη σύζυγο του Τσόμσκι, Βαλέρια, ζητά τη γνώμη του Έπσταϊν για επιστολή προς τα παιδιά τους σχετικά με οικονομικά ζητήματα.

Η απάντηση του Τσόμσκι για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο ίδιος ο Τσόμσκι έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη σχέση αυτή. Σε συνέντευξή του το 2023 στη Wall Street Journal, όταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε: «Δεν είναι δουλειά κανενός. Τον γνώριζα και τον συναντούσα περιστασιακά».

Αλληλογραφία μεταξύ των δύο είχε αποκαλυφθεί και σε προηγούμενες δημοσιοποιήσεις εγγράφων, όπως και προσκλήσεις του Έπσταϊν προς τον Τσόμσκι να φιλοξενηθεί σε ακίνητά του. Σε ένα αχρονολόγητο γράμμα που περιλαμβάνεται στο υλικό, ο Τσόμσκι αναφέρει ότι είχαν «πολλές, μακρές και συχνά εις βάθος συζητήσεις».

Το BBC ανέφερε ότι επικοινώνησε με τη Βαλέρια Τσόμσκι, η οποία λειτουργεί ως εκπρόσωπος του συζύγου της, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει απάντηση.

Ο Έπσταϊν συνελήφθη τον Ιούλιο του 2019 και βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη έναν μήνα αργότερα, πριν οδηγηθεί σε δίκη για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Με πληροφορίες από BBC