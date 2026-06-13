«Ο Έπσταϊν ήταν ένας κακός άνθρωπος» - Τι είπε σε νέα συνέντευξή της η Μελίντα Γκέιτς

Η Μελίντα Γκέιτς παραχώρησε νέα συνέντευξη, όπου στάθηκε στον χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν τον οποίο και χαρακτήρισε ως «πολύ κακό, διαβολικό άνθρωπο».

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες, ο πρώην σύζυγός της, Μπιλ Γκέις, κατέθεσε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, όπου υποστήριξε ότι ο καταδικασμένος χρηματιστής είχε επιχειρήσει να τον εκβιάσει.

Σε συνέντευξή της στον Guardian, η 61χρονη Μελίντα Γκέιτς δεν έκρυψε τα συναισθήματά της όταν ρωτήθηκε για τη μοναδική συνάντηση που είχε με τον Έπσταϊν: «Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά», είπε αρχικά, πριν προσθέσει: «Έχετε βρεθεί ποτέ στη ζωή σας κοντά σε κάποιον και να ξέρετε απλώς ότι είναι κακός άνθρωπος;».

Melinda French Gates reveals chilling encounter with 'evil' Jeffrey Epstein that gave her nightmares... as she details plan to spend her massive wealth https://t.co/7YQC5oerlL — Daily Mail (@DailyMail) June 13, 2026

Μελίντα Γκέιτς: «Κάθε γυναίκα, που έχει βιώσει κάτι ανάλογο, το καταλαβαίνει αμέσως»

Όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε αν ξαναζεί το συναίσθημα που είχε νιώσει κατά τη συνάντησή τους, η Μελίντα Γκέιτς απάντησε έπειτα από μια μικρή παύση: «Ναι».

«Κάθε γυναίκα που έχει βρεθεί κοντά σε έναν κακό άνθρωπο ή έχει περάσει μια τέτοια εμπειρία, όταν συναντήσει κάποιον άλλον που είναι κακός, το καταλαβαίνει αμέσως. Απλώς όχι, όχι. Πρέπει να ακούμε το ένστικτό μας για τους ανθρώπους», συμπλήρωσε.

Οι δηλώσεις της έγιναν την ίδια εβδομάδα που ο συνιδρυτής της Microsoft κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν.

Melinda French Gates Calls Jeffrey Epstein ‘Evil’ in New Interview After Ex Bill Testified That Epstein Tried to Blackmail Him https://t.co/T0Q5JPisC4 — People (@people) June 13, 2026

Η παλιά συνέντευξη της Μελίντα Γκέιτς για τον Έπσταίν

Τον περασμένο Φεβρουάριο, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των emails, η Μελίντα Γκέιτς είχε αναφερθεί ξανά στην υπόθεση κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast Wild Card του NPR.

«Καμία κοπέλα δεν έπρεπε να βρεθεί στη θέση στην οποία βρέθηκαν τα θύματα του Έπσταϊν», είχε δηλώσει τότε. «Για μένα είναι δύσκολο κάθε φορά που επανέρχονται αυτές οι λεπτομέρειες, γιατί μου θυμίζουν πολύ επώδυνες στιγμές του γάμου μου».

Η ίδια είχε προσθέσει ότι όσα ερωτήματα εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από την υπόθεση θα πρέπει να απαντηθούν από τους ανθρώπους που εμπλέκονται και όχι από εκείνη.

Στη νέα της συνέντευξη επανέλαβε ότι έχει πει δημόσια όσα βίωσε η ίδια σχετικά με τον Έπσταϊν.

«Ήταν ένας απεχθής άνθρωπος, ένας φρικτός άνδρας. Είναι ένα δύσκολο θέμα για μένα και η σκέψη μου πηγαίνει στα νεαρά κορίτσια. Εγώ απλώς είπα την αλήθεια μου: αξίζουν γαλήνη και αξίζουν δικαιοσύνη», κατέληξε.