Ο Έντι Ράμα υπερασπίστηκε τη συναυλία του Κάνιε Γουεστ στα Τίρανα

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα και ο υπουργός Πολιτισμού Μπλέντι Γκονξά υπερασπίστηκαν τη διεξαγωγή της συναυλίας του Κάνιε Γουέστ στα Τίρανα.

Κατά την επιθεώρηση των τελευταίων εργασιών κατασκευής ενός σταδίου στα περίχωρα των Τιράνων, το οποίο φτιάχνεται ειδικά για τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ στις 11 Ιουλίου, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα και ο υπουργός Πολιτισμού Μπλέντι Γκονξά υποστήριξαν τη διεξαγωγή της συναυλίας, παρά τις επικρίσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα αμφιλεγόμενα σχόλια του ράπερ.

«Με το στάδιο να έχει κατασκευαστεί ειδικά για τη μεγαλύτερη συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε αυτή τη χώρα, μια εκδήλωση για την οποία άνθρωποι από 80 χώρες έχουν αγοράσει περισσότερα εισιτήρια απ’ όσα είχαν διατεθεί για τον τελικό του Conference League στα Τίρανα, η οποία θα μετατρέψει τα Τίρανα στην παγκόσμια πρωτεύουσα του μουσικού θεάματος αυτό το Σάββατο, 11 Ιουλίου, σας εύχομαι μια υπέροχη ημέρα», έγραψε ο Ράμα την Τρίτη στο Facebook, αναφερόμενος στον ποδοσφαιρικό αγώνα του 2022.

Κάνιε Γουέστ στα Τίρανα: 3.500 άνθρωποι εργάζονται προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, η Εβραϊκή Κοινότητα της Αλβανίας είχε καταδικάσει τη συναυλία στις 3 Μαΐου, υποστηρίζοντας ότι «η παροχή μιας δημόσιας πλατφόρμας σήμερα σε ένα πρόσωπο που συνδέεται με ρητορική κατά της εβραϊκής κοινότητας δεν θα αντιπροσώπευε πολιτιστική εξωστρέφεια, αλλά μια ηθική αντίφαση».

«Μια τέτοια συναυλία δεν είναι απλώς μία συναυλία. Είναι ενίσχυση. Είναι νομιμοποίηση στα μάτια του κοινού, ακόμη και όταν αυτό δεν διατυπώνεται άμεσα», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Γκαζμέντ Μπάρντι ζήτησε στις 30 Ιουνίου από τον υπουργό Πολιτισμού να ακυρώσει τη συναυλία λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων του Γουέστ, ωστόσο ο Γκονξά υπερασπίστηκε τον καλλιτέχνη, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο καλλιτέχνη».

Κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο, ο Ράμα ενημερώθηκε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη. Ο υπουργός Πολιτισμού Γκονξά δήλωσε ότι 3.500 άνθρωποι εργάζονται μέρα και νύχτα προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα.

Τόσο ο Ράμα όσο και ο Γκονξά έχουν προωθήσει τη συναυλία του ράπερ, παρά τις ανησυχίες για προηγούμενες αντισημιτικές δηλώσεις του Γουέστ, υποστηρίζοντας ότι η διοργάνωση θα ενισχύσει το διεθνές προφίλ της Αλβανίας και την οικονομία της.

«Ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν παραπλανηθεί από την παραπληροφόρηση, δεν κατανοούν τη σημασία αυτής της εκδήλωσης και αυτού του εγχειρήματος. Είναι σημαντικό όχι μόνο λόγω της πολυπλοκότητας της υλοποίησής του και του ρεκόρ που πρόκειται να επιτύχει η Αλβανία, αλλά και επειδή προσφέρει ένα εξαιρετικό, άμεσο οικονομικό όφελος», δήλωσε ο Γκονξά.

Συναυλία Κάνιε Γουέστ: Η αλβανική κυβέρνηση χρηματοδότησε με 4 εκατομμύρια ευρώ τη διεξαγωγή της

Το υπουργικό Συμβούλιο της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να χρηματοδοτήσει εν μέρει «τη διοργάνωση και την υλοποίηση μίας πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας του διεθνώς γνωστού καλλιτέχνη Κάνιε Γουέστ με το ποσό των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ».

Ωστόσο, ο Ρίγκελς Τζεμολάρι, από τη μη κυβερνητική οργάνωση «Civic Resistance», επέκρινε την απόφαση, λέγοντας ότι «με αυτό το ποσό θα μπορούσαν να είχαν οργανωθεί πολιτιστικές και εκπαιδευτικές θερινές κατασκηνώσεις για 15.000 παιδιά για 30 ημέρες, όμως εσείς επιλέγετε να τα ξοδέψετε όλα για ένα μονοήμερο θέαμα».

Ο Γουέστ, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως Ye, έχει αποκλειστεί από την είσοδό του στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των αντισημιτικών σχολίων του και ενός τραγουδιού που κυκλοφόρησε με τίτλο «Heil Hitler». Η εμφάνισή του σε φεστιβάλ στο Λονδίνο, η οποία είχε δεχθεί έντονη κριτική, ακυρώθηκε ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης. Μια ακόμη προγραμματισμένη εμφάνισή του στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του, στην πόλη Χόρζουφ της Πολωνίας τον Ιούνιο, ακυρώθηκε επίσης. Η Αυστραλία απαγόρευσε την είσοδό του στη χώρα το 2025.

Ο Γουέστ έχει αποδώσει τη συμπεριφορά και τις ακραίες δηλώσεις του στη διπολική διαταραχή από την οποία πάσχει. Μάλιστα, είχε δημοσιεύσει διαφημιστική καταχώριση στη «Wall Street Journal» με την οποία ζήτησε συγγνώμη και δήλωσε: «Δεν είμαι ναζί ούτε αντισημίτης».

Με πληροφορίες από Balkan Insight