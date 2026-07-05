Ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί τη Συρία - Ο στόχος του ταξιδιού

O πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να επισκεφτεί τη Συρία, ανακοίνωσε σήμερα η συριακή προεδρία χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία της επίσκεψής του.

Η επίσκεψη του Μακρόν θα αποτελέσει την πρώτη ενός αρχηγού δυτικού κράτους μετά την ανάληψη της εξουσίας στα τέλη του 2024 του προέδρου Αχμέντ αλ Σαράα.

Η επίσκεψη του Μακρόν στη Συρία

Η διεύθυνση επικοινωνίας του Σύρου προέδρου ανέφερε πως ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί τη Συρία για να συζητήσει τρόπους με τους οποίους θα ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις και θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Γάλλος πρόεδρος, τον οποίο θα συνοδεύει μια αντιπροσωπεία επενδυτών και εκπροσώπων γαλλικών εταιρειών, θα συμμετάσχει σε μια συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τον πρόεδρο Σαράα και συριακές αντιπροσωπείες.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη στη Συρία ενός Γάλλου προέδρου έπειτα από εκείνες του Νικολά Σαρκοζί το 2008-2009, πριν από τη ρήξη που προκάλεσε η καταστολή της «αραβικής άνοιξης» το 2011 από τις αρχές του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο εμίρης του Κατάρ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχουν επισκεφθεί τη Συρία μετά την πτώση Άσαντ.