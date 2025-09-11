Ο Έλον Μασκ ξανά πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, λίγες ώρες αφού τον ξεπέρασε ο Λάρι Έλισον

Ο Ελον Μασκ επέστρεψε στην πρώτη θέση της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, μόλις λίγες ώρες αφότου ο Λάρι Έλισον τον είχε προσπεράσει χάρη στη θεαματική εκτίναξη της μετοχής της Oracle.

Η αξία της περιουσίας του Έλισον είχε αγγίξει στιγμιαία τα 400 δισ. δολάρια, με την Oracle να φτάνει σε ιστορικό υψηλό και κεφαλαιοποίηση 970 δισ. δολαρίων, προτού υποχωρήσει στο τέλος της συνεδρίασης. Η καθαρή περιουσία του Έλισον διαμορφώθηκε τελικά στα 383 δισ. δολάρια, ενώ του Ελον Μασκ ανέβηκε στα 384 δισ. δολάρια χάρη σε μικρή άνοδο της μετοχής της Tesla.

Σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, οι δύο παραμένουν σε απόσταση αναπνοής, με τις καθημερινές διακυμάνσεις των μετοχών της Tesla και της Oracle να καθορίζουν ποιος κρατά το στέμμα του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Meta) και ο Τζεφ Μπέζος (Amazon) ακολουθούν με μεγάλη διαφορά, με περιουσίες 264 και 252 δισ. δολαρίων αντίστοιχα.

Η κατατάξη του Bloomberg με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο / Φωτ: Bloomberg

Από την αρχή του 2024, η περιουσία του Έλισον αυξήθηκε κατά 191 δισ. δολάρια, χάρη στη σχεδόν διπλάσια αξία της μετοχής της Oracle. Ο Ελον Μασκ, αντίθετα, έχασε 48 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο, καθώς η Tesla κατέγραψε πτώση 14%.

Στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Πέμπτης, και οι δύο μετοχές κατέγραφαν νέα άνοδο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας εναλλαγής στην κορυφή μέσα στην ημέρα.

Με πληροφορίες από Business Insider