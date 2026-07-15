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Ο Έλον Μασκ στηρίζει τη Μαρίν Λεπέν: «Είναι η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας»

Το μήνυμα που ανήρτησε ο Έλον Μασκ υπέρ της Μαρίν Λεπέν δεν θεωρείται ανάξιο λόγου, σχολίασε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων

The LiFO team
The LiFO team
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Ο Έλον Μασκ / Φωτ. Getty
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Ως την τελευταία ελπίδα της Γαλλίας χαρακτήρισε τη Μαρίν Λεπέν ο Έλον Μασκ με ανάρτησή του στο Χ.  

O πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο αναδημοσίευσε ένα tweet που ανέφερε την άνοδο των ποσοστών της Λεπέν, σχολιάζοντας ότι είναι «η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας».  

Αυτή η τοποθέτηση του Μασκ προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας καθώς θεωρήθηκε παρέμβαση του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου στη Γαλλική πολιτική σκηνή.  

Λίγο αργότερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας αποδοκίμασε τον Αμερικανό με δική του ανάρτηση στο Χ. «Όπως λέμε στα γαλλικά: μόνο οι ανόητοι δεν αλλάζουν γνώμη», έγραψε ο Ζαν Νοέλ Μπαρό.

Πρώτη φορά στηρίζει την Λεπέν για την Γαλλική προεδρία 

Μέχρι τώρα, ο Έλον Μασκ έχει εκφράσει τη στήριξή του στη Μαρίν Λεπέν, ιδίως κατά τη διάρκεια της δίκης της, χωρίς όμως να έχει υποστηρίξει ξεκάθαρα την υποψηφιότητά της στις γαλλικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το 2027.

«Ελπίζω και ενθαρρύνω τη Λεπέν να ξεπεράσει αυτή τη δίωξη και να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές εκλογές του 2027», είχε δηλώσει μέσω της πλατφόρμας X την 1η Απριλίου 2025, μετά την πρωτόδικη καταδίκη της επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, η οποία είχε τότε καταδικαστεί σε πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων.

Τι λέει το Γαλλικό Πρακτορείο για την παρέμβαση Μασκ

Το μήνυμα που ανήρτησε σήμερα ο Έλον Μασκ υπέρ της Μαρίν Λεπέν δεν θεωρείται ανάξιο λόγου, σχολιάζει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεδομένου ότι ο Αμερικανός είναι κάτοχος των πανίσχυρων αλγόριθμων του Χ.

Ο βουλευτής  Αντουάν Λομάν κατήγγειλε «την ξένη παρέμβαση του Έλον Μασκ που ξεκίνησε για τις προεδρικές εκλογές», καλώντας την ανεξάρτητη δημόσια αρχή που εγγυάται την ελευθερία των επικοινωνιών να ασχοληθεί με την υπόθεση. 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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