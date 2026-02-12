Ο Έλον Μασκ, σχεδόν όλο τον Ιανουάριο, έκανε αναρτήσεις για τη λευκή φυλή

Η εμμονή του Έλον Μασκ με τη διατήρηση μιας λευκής φυλετικής πλειοψηφίας φαίνεται να εντείνεται.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δημοσίευσε αναρτήσεις για το πώς η λευκή φυλή απειλείται, έκανε υπαινιγμούς σε θεωρίες «φυλετικής επιστήμης» ή προώθησε συνωμοσιολογικό, αντιμεταναστευτικό περιεχόμενο σε 26 από τις 31 ημέρες του Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανάλυση του Guardian για τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι λευκοί είναι μια ταχέως συρρικνούμενη μειονότητα», έγραψε ο Μασκ στις 22 Ιανουαρίου, λίγο πριν εμφανιστεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, αναδημοσιεύοντας βίντεο Ιρλανδού αντιμεταναστευτικού influencer για τις δημογραφικές αλλαγές.

Οι αναρτήσεις του περιλάμβαναν επαναλαμβανόμενους ισχυρισμούς ότι οι λευκοί υφίστανται συστημικές διακρίσεις, την υποστήριξη της συνωμοσιολογικής θεωρίας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη γενοκτονία κατά των λευκών σε διάφορες χώρες, καθώς και τον ισχυρισμό ότι οι λευκοί θα «σφαγιαστούν» από μη λευκούς αν καταστούν δημογραφική μειονότητα.

«Αν αφαιρούσες το όνομα του Έλον Μασκ από αυτά και μου τα έδειχνες, θα πίστευα ότι προέρχονται από έναν υποστηρικτή της λευκής υπεροχής», δήλωσε η Heidi Beirich, συνιδρύτρια του Global Project Against Extremism, η οποία εξέτασε μέρος των αναρτήσεων.

Ο Μασκ εδώ και χρόνια προωθεί αντιμεταναστευτικό και ακροδεξιό περιεχόμενο, ενώ έχει εκφράσει στήριξη σε δεξιούς ακτιβιστές και πολιτικά κόμματα διεθνώς. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη δραστηριότητά του δείχνει — σε μεγαλύτερο βαθμό από το παρελθόν — συστηματική και σαφή εμπλοκή με περιεχόμενο λευκής υπεροχής και εθνικιστές ακτιβιστές, προσδίδοντάς τους το κύρος του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο και διαδίδοντας τις ιδέες τους στο κοινό των άνω των 200 εκατομμυρίων ακολούθων του.

Η Beirich εκτίμησε ότι φαίνεται «βαθιά βυθισμένος στον κόσμο του λευκού εθνικισμού».

«Χαρακτηριστικά παραδείγματα» θεωριών συνωμοσίας

«Το "φιλελεύθερο" πρότυπο συμπεριφοράς για τους λευκούς είναι εξαιρετικά αυστηρό, αλλά εφαρμόζεται μόνο στους λευκούς», έγραψε ο Μασκ στις 26 Ιανουαρίου, σχολιάζοντας ανάρτηση που υποστήριζε ότι υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος λευκών συντηρητικών.

Οι αναρτήσεις του αναπαράγουν επανειλημμένα βασικές αφηγήσεις και ιδεολογίες της λευκής υπεροχής, δήλωσε ο Γουίλιαμ Μπράνιφ, πρώην διευθυντής του γραφείου πρόληψης τρομοκρατίας και εξτρεμισμού του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ορισμένες αποτελούν, όπως είπε, «χαρακτηριστικά παραδείγματα» θεωριών συνωμοσίας όπως η «Μεγάλη Αντικατάσταση» - η πεποίθηση ότι φιλελεύθερες ελίτ ή Εβραίοι συνωμοτούν ώστε, μέσω της μετανάστευσης, να αντικαταστήσουν τους λευκούς πληθυσμούς.

Ο κίνδυνος της εμμονής του Μασκ, σύμφωνα με τον Μπράνιφ είναι ότι φέρνει στο ευρύ κοινό ιδέες στενά συνδεδεμένες με τη βία και τις διακρίσεις. «Η "Μεγάλη Αντικατάσταση" έχει αποτελέσει βασική ιδεολογική κινητήρια δύναμη για ιδιαίτερα φονικές επιθέσεις λευκών εξτρεμιστών στις ΗΠΑ και αλλού», σημείωσε.

Ο Μασκ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι είναι ρατσιστής ή αντισημίτης, έχει δηλώσει ότι καταδικάζει την τρομοκρατία και ότι δεν υποστηρίζει τη βία.

Σε συνέντευξή του το 2024 στον Ντον Λέμον είπε ότι δεν υιοθετεί τη θεωρία της «Μεγάλης Αντικατάστασης». Επίσης, τον περασμένο Μάρτιο δήλωσε στον Τζο Ρόγκαν ότι δεν είναι ναζί, λίγες εβδομάδες μετά τις επικρίσεις από εβραϊκές οργανώσεις και τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Κέντρου Μνήμης του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, για την ομιλία του σε πάρτι του γερμανικού ακροδεξιού κομματος AfD, όπου είχε καλέσει τους Γερμανούς να προχωρήσουν πέρα από την «ενοχή του παρελθόντος» τους.

Με πληροφορίες από Guardian