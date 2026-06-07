Ο Έλον Μασκ ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος - Η «αξία» του 1 τρισ. δολαρίων

Ο Έλον Μασκ είναι έτοιμος να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό ποσό πλούτου, άνευ προηγουμένου στην ιστορία του ανθρώπινου εμπορίου.

Ο Μασκ κατέχει ήδη μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης αξίας 273 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στη θέση του ως διευθύνοντος συμβούλου της Tesla.

Ωστόσο, αν η αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί την επόμενη εβδομάδα, η περιουσία του θα μπορούσε σύντομα να αυξηθεί κατά 841 δισεκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, αυτό σημαίνει 1,11 τρισεκατομμύρια δολάρια για τον Μασκ μόνο από τις δύο εταιρείες.

Ωστόσο, ο πλούτος του Μασκ είναι πλούτος στα χαρτιά, όχι ένας σωρός μετρητά σε κάποια τράπεζα. Όλα εξαρτώνται από το πώς οι επενδυτές θα συνεχίσουν να αποτιμούν τις εταιρείες του, την Tesla και τη SpaceX, στο μέλλον.

Το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια αποτελεί ένα ποσό που θα ήταν αδύνατο να ξοδευτεί με οποιονδήποτε λογικό τρόπο σε μια ζωή. Αν κάποιος ξόδευε 1 εκατομμύριο δολάρια κάθε ώρα κάθε μέρα, θα χρειαζόταν ακόμα πάνω από έναν αιώνα για να ξοδέψει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Το CNN παρουσίασε έξι πράγματα που (σύντομα) θα αξίζουν λιγότερο από τον Έλον Μασκ.

Οι οικονομίες των περισσότερων χωρών

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε ολόκληρο τον κόσμο μόνο 20 χώρες έχουν οικονομίες μεγαλύτερες από 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών του κόσμου έχει οικονομία μικρότερης αξίας από τον Μασκ.

Μεταξύ αυτών είναι η Ταϊβάν (977 δισεκατομμύρια δολάρια), η Ιρλανδία (779 δισεκατομμύρια δολάρια), η Σουηδία (760 δισεκατομμύρια δολάρια) και η Σιγκαπούρη (660 δισεκατομμύρια δολάρια), καθώς και η πατρίδα του Μασκ, η Νότια Αφρική (480 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η οικονομία του Μανχάταν

Φυσικά, δεν χρειάζεται να πάτε στο εξωτερικό για να βρείτε οικονομίες μικρότερες από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Μασκ.

Το Μανχάταν, έδρα πολλών από τους οικονομικούς και επιχειρηματικούς κολοσσούς της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της Γουόλ Στριτ, είχε ακαθάριστο εγχώριο προϊόν λίγο πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2024. (Αυτό είναι το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.)

Όλα τα ακίνητα στο Χιούστον

Το Χιούστον είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, μετά τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Η πόλη του Τέξας, που βρίσκεται στην ακτή του Κόλπου, αποτελεί κόμβο για την ακμάζουσα βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όλα τα ακίνητα της πόλης, τόσο τα οικιστικά όσο και τα εμπορικά, έχουν συνολική αξία περίπου 879 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία.

Όλα τα καινούργια οχήματα που αγοράστηκαν στις ΗΠΑ

Μετά την αγορά κατοικίας, τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά αποτελούν τη μεγαλύτερη δαπάνη για τους περισσότερους Αμερικανούς.

Η μέση τιμή ενός καινούργιου αυτοκινήτου έφτασε το ρεκόρ των 48.402 δολαρίων σε όλες τις πωλήσεις πέρυσι. Παρόλα αυτά, οι Αμερικανοί αγόρασαν 16,3 εκατομμύρια καινούργια αυτοκίνητα το 2025, με συνολικό κόστος 789 δισεκατομμύρια δολάρια.

Άλλοι δισεκατομμυριούχοι του τομέα της τεχνολογίας

Ο Μασκ είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ωστόσο, η καθαρή του περιουσία ενδέχεται σύντομα να αφήσει τους δισεκατομμυριούχους του τεχνολογικού κλάδου, πολύ πίσω.

Ακόμα και αν προσθέσουμε τις εκτιμήσεις για την περιουσία των τεσσάρων επόμενων πλουσιότερων – των ιδρυτών της Google Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, του ιδρυτή της Oracle Λάρι Έλισον και του ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος – η συνολική καθαρή αξία τους, που ανέρχεται σε 1,09 τρισεκατομμύρια δολάρια, υπολείπεται ελαφρώς της περιουσίας του Μασκ.

Όπως και ο Μασκ, όλοι τους έκαναν περιουσία από τις μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας που ίδρυσαν.

Όλες οι επαγγελματικές αθλητικές ομάδες

Οι αθλητικές ομάδες είναι από τα πιο ακριβά «παιχνίδια» που λατρεύουν να αγοράζουν οι δισεκατομμυριούχοι. Ωστόσο, με 1 τρισεκατομμύριο δολάρια θα μπορούσατε να αγοράσετε σχεδόν κάθε αθλητική ομάδα στον πλανήτη.

Στην πραγματικότητα, οι 50 πιο πολύτιμες αθλητικές ομάδες από όλο τον κόσμο αξίζουν συνολικά μόνο το ένα τρίτο αυτού του ποσού – περίπου 353 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Forbes, το οποίο παρακολουθεί τις αποτιμήσεις των αθλητικών ομάδων. Αυτό περιλαμβάνει την πιο πολύτιμη, τους Dallas Cowboys της NFL με εκτιμώμενη αξία 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέχρι και την 50η θέση, τους Toronto Raptors της NBA με περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από CNN