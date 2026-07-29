Ο Έλον Μασκ επιτέθηκε στην Αν Χάθαγουεϊ για μια ομιλία υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων

Η Αν Χάθαγουεϊ δεν έκανε νέα ομιλία. Δεν ανέβηκε τώρα σε σκηνή για να μιλήσει για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα. Αυτό που συνέβη είναι πιο χαρακτηριστικό της εποχής: ένα απόσπασμα από ομιλία της το 2018 ξανακυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, βγήκε από το αρχικό του πλαίσιο και έγινε αφορμή για νέα επίθεση.

Στο βίντεο, η ηθοποιός μιλά στο National Dinner της Human Rights Campaign, όπου είχε τιμηθεί για τη στήριξή της στην ισότητα. Στην ομιλία της είχε μιλήσει για προνόμιο, ταυτότητα και ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει τη λευκότητα, την ετεροφυλοφιλία και τη σις ταυτότητα σαν κέντρο γύρω από το οποίο πρέπει να περιστρέφονται όλοι οι υπόλοιποι.

Το απόσπασμα επανήλθε τώρα στην επιφάνεια και προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων από δεξιούς και συντηρητικούς σχολιαστές. Ανάμεσά τους και ο Έλον Μασκ, ο οποίος έγραψε στο X ότι η Χάθαγουεϊ είναι «μαριονέτα» και ότι, κατά τη γνώμη του, απλώς διάβαζε ένα κείμενο που είχε γράψει κάποιος άλλος. Σε άλλο σχόλιό του, την κατηγόρησε ότι δεν σκέφτεται κριτικά, ενώ επιτέθηκε και προσωπικά στην ευφυΐα της.

Η υπόθεση δεν έχει ενδιαφέρον επειδή ο Μασκ πρόσθεσε ακόμη μία προσβολή στο διαδίκτυο. Έχει ενδιαφέρον επειδή δείχνει πόσο εύκολα ένα παλιό βίντεο μπορεί να γίνει ξανά καύσιμο για τον σημερινό πολιτισμικό πόλεμο. Μια ομιλία οκτώ ετών, σε μια εκδήλωση για την ισότητα, επιστρέφει σαν να συμβαίνει τώρα και χρησιμοποιείται για το ίδιο παλιό επιχείρημα: ότι όποιος μιλά για ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, φυλή ή προνόμιο είναι απλώς προϊόν κάποιου «woke» μηχανισμού.

Η Χάθαγουεϊ, στην ομιλία της, δεν έλεγε κάτι δυσνόητο. Έλεγε ότι η κοινωνία έχει μάθει να θεωρεί φυσικό κέντρο της ζωής τη στρέιτ, σις, λευκή εμπειρία και να αντιμετωπίζει όλα τα υπόλοιπα ως παρέκκλιση. Αυτό ακριβώς είναι που ενόχλησε ξανά. Όχι επειδή ήταν καινούργιο, αλλά επειδή παραμένει πολιτικά φορτισμένο.

Η επίθεση του Μασκ εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαδρομή. Τα τελευταία χρόνια, ο ιδιοκτήτης του X έχει κάνει επανειλημμένες παρεμβάσεις εναντίον αυτού που αποκαλεί «woke mind virus», ενώ έχει συγκρουστεί δημόσια με ζητήματα τρανς ορατότητας και δικαιωμάτων. Έτσι, η αντίδρασή του στην ομιλία της Χάθαγουεϊ δεν μοιάζει με μεμονωμένο σχόλιο. Μοιάζει με ακόμη ένα επεισόδιο μιας διαρκούς επίθεσης στη γλώσσα και την πολιτική της ισότητας.

Στη νέα επίθεση συμμετείχαν και άλλα πρόσωπα της συντηρητικής δημόσιας σφαίρας, ανάμεσά τους η σχολιάστρια του Fox News Τόμι Λάρεν, που κατηγόρησε τη Χάθαγουεϊ για ηθικολογία χωρίς κόστος. Το μοτίβο είναι γνώριμο: μια διάσημη γυναίκα μιλά για δικαιώματα και η απάντηση δεν μένει στο περιεχόμενο της ομιλίας. Πηγαίνει στο ποια είναι, πόσα χρήματα έχει, τι φοράει, πόσο «ειλικρινής» μπορεί να είναι.

Αυτό κάνει την ιστορία μεγαλύτερη από την ίδια τη Χάθαγουεϊ. Δεν πρόκειται μόνο για ακόμη έναν καβγά στο X. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο η διαδικτυακή ακροδεξιά ξανανοίγει παλιά αρχεία, ψάχνει φράσεις, τις αποσπά από το πλαίσιό τους και τις μετατρέπει σε σημερινή οργή. Το υλικό δεν χρειάζεται να είναι νέο. Αρκεί να μπορεί να παρουσιαστεί ξανά ως απόδειξη ότι οι διάσημοι, το Χόλιγουντ ή οι ΛΟΑΤΚΙ+ σύμμαχοι «επιβάλλουν» κάτι.

Η ειρωνεία είναι ότι η ομιλία της Χάθαγουεϊ προσπαθούσε να περιγράψει ακριβώς αυτό: έναν κόσμο όπου η εξουσία παρουσιάζει το δικό της κέντρο ως φυσική τάξη και όποιος το αμφισβητεί αντιμετωπίζεται σαν υπερβολικός, χειραγωγημένος ή επικίνδυνος. Ο Μασκ, αποκαλώντας τη «μαριονέτα», δεν απάντησε στο επιχείρημα. Προσπάθησε να της αφαιρέσει την ιδιότητα του ανθρώπου που σκέφτεται και μιλά.

Η Χάθαγουεϊ δεν έχει σχολιάσει δημόσια τη νέα επίθεση. Αλλά αυτό ίσως δεν αλλάζει πολλά. Το βίντεο επέστρεψε, όχι επειδή χρειαζόταν νέα απάντηση, αλλά επειδή η συζήτηση γύρω από τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα βρίσκεται ξανά στο κέντρο μιας διεθνούς πολιτισμικής σύγκρουσης. Και σε αυτή τη σύγκρουση, ακόμη και μια ομιλία του 2018 μπορεί να γίνει σημερινό πυρομαχικό.

Με στοιχεία από PinkNews, Daily Beast