Ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, τουλάχιστον «στα χαρτιά», αφού η SpaceX όρισε την τιμή της πολυαναμενόμενης δημόσιας προσφοράς της (IPO) στα 135 δολάρια ανά μετοχή.

Πριν απ' αυτό, η περιουσία του Μασκ υπολογιζόταν στα 813 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που είναι τουλάχιστον δύο φορές μεγαλύτερο από εκείνο του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη, του συνιδρυτή της Google, Λάρι Πέιτζ, ο οποίος εκτιμάται ότι διαθέτει περιουσία 288 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Η επίσημη τιμολόγηση της μετοχής της SpaceX στα 135 δολάρια εκτόξευσε την περιουσία του Μασκ πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Εάν η μετοχή της SpaceX ξεπεράσει τα 135 δολάρια, η περιουσία του Μασκ θα αυξηθεί περαιτέρω, αν και μπορεί να πέσει κάτω από το όριο του τρισεκατομμυρίου αν η μετοχή υποχωρήσει.

Μία νέα «Χρυσή Εποχή» ανισότητας πλούτου

Αν και η έννοια του δισεκατομμυριούχου είναι ήδη δύσκολο να συλληφθεί, ένας τρισεκατομμυριούχος αντιπροσωπεύει ένα επίπεδο πλούτου που συγκρίνεται με την οικονομική παραγωγή ορισμένων από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου. Μόνο 19 χώρες έχουν ΑΕΠ άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, από τις ΗΠΑ έως την Ολλανδία, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η εκτόξευση της περιουσίας του Μασκ αντικατοπτρίζει μια «νέα Χρυσή Εποχή» ανισότητας πλούτου, δήλωσε ο ανώτερος διευθυντής οικονομικής δικαιοσύνης της Oxfam America, Νάμπιλ Αχμέντ.

«Η άνοδος του Έλον Μασκ στο καθεστώς του τρισεκατομμυριούχου σηματοδοτεί μια νέα κορύφωση ολιγαρχίας», ανέφερε ο Αχμέντ.

Για να είμαστε ακριβείς, πολλοί άλλοι εργαζόμενοι και επενδυτές της SpaceX αναμένεται επίσης να αποκτήσουν μεγάλες περιουσίες από τη δημόσια προσφορά της εταιρείας.

Περίπου 4.400 εργαζόμενοι θα μπορούσαν να γίνουν εκατομμυριούχοι όταν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών, σύμφωνα με τους New York Times. Ωστόσο, ο Μασκ είναι πιθανό να είναι ο μεγαλύτερος ωφελημένος, λόγω του μεγάλου ποσοστού ιδιοκτησίας του στην εταιρεία.

Υπολογισμός του τρισεκατομμυριούχου

Ο Μασκ κατέχει 4,8 δισεκατομμύρια μετοχές της SpaceX, δηλαδή περίπου το 42% της εταιρείας, καθώς και 350 εκατομμύρια δικαιώματα προαίρεσης με τιμή εξάσκησης 8,39 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με την αίτηση της εταιρείας για δημόσια προσφορά.

Με τιμή μετοχής στα 135 δολάρια, το μερίδιό του αποτιμάται στα 648 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα δικαιώματά του προσθέτουν ακόμη 44,3 δισεκατομμύρια στην καθαρή του αξία.

Επειδή το Forbes αποτιμούσε το μερίδιο του Μασκ στη SpaceX πριν από τη δημόσια προσφορά στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, αυτή αυξάνει την αξία των μετοχών του κατά επιπλέον 192,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας τη συνολική του καθαρή περιουσία στο 1,005 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτός ο πλούτος καθιστά τον Μασκ πλουσιότερο από περίπου 3,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με την Oxfam.

Με πληροφορίες από CBS News