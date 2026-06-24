Ο Έλον Μασκ δεν είναι πια τριεκατομμυριούχος

Λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία άνω του 1 τρισ. δολαρίων, ο Έλον Μασκ έχασε ξανά αυτό το ορόσημο, καθώς η μετοχή της SpaceX υποχώρησε σημαντικά μετά το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της εταιρείας.

Η περιουσία του επιχειρηματία εκτιμάται πλέον στα 962 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, παραμένοντας ωστόσο η μεγαλύτερη παγκοσμίως.

Η άνοδος είχε έρθει νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν η SpaceX εισήχθη στο χρηματιστήριο και η μετοχή της εκτινάχθηκε έως τα 200 δολάρια, αυξάνοντας θεαματικά την αξία του ποσοστού που διατηρεί ο Μασκ στην εταιρεία.

Ο ιδρυτής της SpaceX ελέγχει περίπου το 38% της διαστημικής εταιρείας και ήταν ο βασικός ωφελημένος από το επενδυτικό ενδιαφέρον που ακολούθησε την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Ωστόσο, η αρχική ευφορία αποδείχθηκε προσωρινή. Η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου 30% από τα υψηλά που κατέγραψε μετά την εισαγωγή της, επιστρέφοντας κοντά στα επίπεδα όπου ξεκίνησε η διαπραγμάτευσή της.

Η διόρθωση αυτή ήταν αρκετή για να συμπαρασύρει και την αποτίμηση της προσωπικής περιουσίας του Μασκ κάτω από το συμβολικό όριο του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η εικόνα επιβαρύνθηκε και από τις διακυμάνσεις της Tesla, της δεύτερης βασικής πηγής του πλούτου του Μασκ, η μετοχή της οποίας επηρεάστηκε από τις ευρύτερες πιέσεις που δέχθηκε ο τεχνολογικός κλάδος στις αμερικανικές αγορές τις τελευταίες ημέρες.

Παρά τη σημαντική πτώση σε σχέση με τα πρόσφατα υψηλά, ο Μασκ εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους δισεκατομμυριούχους.

Η εξέλιξη υπογραμμίζει πόσο γρήγορα μπορούν να μεταβληθούν οι αποτιμήσεις που βασίζονται στις χρηματιστηριακές αγορές. Η περιουσία των μεγάλων μετόχων δεν συνδέεται με διαθέσιμα μετρητά, αλλά με την τρέχουσα αξία των εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τεράστιες διακυμάνσεις μέσα σε λίγες μόνο συνεδριάσεις.

Με πληροφορίες από The Independent