«Ο Έλον έχει εμμονή μαζί μου»: Ο Σαμ Άλτμαν τρολάρει τον Μασκ και τα σχέδια για data centers στο Διάστημα

Ο Σαμ Άλτμαν υποστήριξε ότι ο Έλον Μασκ «έχει εμμονή» μαζί του, παρουσιάζοντας τις νέες επιθέσεις του δισεκατομμυριούχου ως ακόμη μία απόδειξη ότι το τελευταίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI έχει πετύχει τον στόχο του.

Η νέα δημόσια κόντρα ξέσπασε στο X, όταν ο Μασκ αναδημοσίευσε παλαιότερη ανάρτηση που χλεύαζε τον επικεφαλής της OpenAI και τον αποκάλεσε «Scam Altman», ένα λογοπαίγνιο που παραπέμπει στη λέξη «απατεώνας».

«Ο Scam Altman είναι εξαιρετικά καλός στις απάτες», έγραψε ο Μασκ. Σε δεύτερη ανάρτηση πρόσθεσε ότι ο Άλτμαν «ανεβάζει την απάτη σε εντελώς νέο επίπεδο».

Ο επικεφαλής της OpenAI δεν άφησε την επίθεση αναπάντητη. «Φίλε μου, εσύ είσαι αυτός που πουλά στους επενδυτές την ιδέα ότι σύντομα θα υπάρχουν κέντρα δεδομένων στο Διάστημα», έγραψε, στρέφοντας τα πυρά του στα σχέδια του Μασκ για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Λίγο αργότερα, ο Άλτμαν συνέδεσε ευθέως την επίθεση με το νέο GPT-5.6 SOL, το οποίο παρουσίασε ως ένα από τα ισχυρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά.

«Υπάρχουν πολλές δοκιμές που δείχνουν ότι το 5.6 SOL είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο μοντέλο στον κόσμο», έγραψε. «Αλλά ο πιο αξιόπιστος τρόπος να το καταλάβεις είναι ότι ο Έλον έχει πάλι εμμονή μαζί μου».

Τα σχέδια του Μασκ για κέντρα δεδομένων στο Διάστημα

Η αιχμή του Άλτμαν αναφερόταν στα σχέδια του Μασκ να εγκαταστήσει μελλοντικά κέντρα δεδομένων σε τροχιά γύρω από τη Γη. Η ιδέα έχει προσελκύσει ενδιαφέρον, αλλά και έντονη αμφισβήτηση, καθώς απαιτεί τεχνολογία που δεν έχει ακόμη αποδειχθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει σε τόσο μεγάλη κλίμακα.

Ωστόσο, ο Μασκ θεωρεί ότι η SpaceX θα μπορούσε να αξιοποιήσει τους πυραύλους της για να μεταφέρει στο Διάστημα υποδομές που θα υποστηρίζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούσαν θεωρητικά να χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια και να περιορίσουν την πίεση που ασκούν τα επίγεια κέντρα δεδομένων στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Η επιτυχία του σχεδίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Starship, τον πύραυλο βαρέων φορτίων που αναπτύσσει η SpaceX. Ο Μασκ έχει επανειλημμένα προβλέψει ότι το σύστημα θα τεθεί σύντομα σε πλήρη λειτουργία, αν και προηγούμενα χρονοδιαγράμματα δεν τηρήθηκαν.

Αν το Starship καταφέρει να μειώσει σημαντικά το κόστος των εκτοξεύσεων, η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων εξοπλισμού σε τροχιά θα μπορούσε να γίνει πιο ρεαλιστική. Ωστόσο, παραμένουν σοβαρά ερωτήματα για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, την ψύξη των υπολογιστικών συστημάτων, την προστασία τους από την ακτινοβολία και την ασφαλή μετάδοση τεράστιων όγκων δεδομένων στη Γη.

Οι υποστηρικτές της ιδέας επισημαίνουν ότι και τα επίγεια κέντρα δεδομένων αντιμετωπίζουν αυξανόμενα προβλήματα. Η λειτουργία τους απαιτεί μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, ενώ η διαθέσιμη γη και οι υποδομές δεν επαρκούν πάντοτε για τη γρήγορη επέκτασή τους.

Με την απάντησή του, πάντως, ο Άλτμαν επιχείρησε να παρουσιάσει τον Μασκ ως κάποιον που κατηγορεί τους άλλους για υπερβολές, ενώ ο ίδιος προωθεί στους επενδυτές ένα σχέδιο με αβέβαιο χρονοδιάγραμμα.

Η δικαστική διαμάχη για την OpenAI

Η νέα αντιπαράθεση έρχεται λίγους μήνες μετά την τελευταία εξέλιξη στη δικαστική σύγκρουση των δύο επιχειρηματιών για την πορεία της OpenAI.

Ο Μασκ έχει κατηγορήσει τον Άλτμαν και τον συνιδρυτή της εταιρείας, Γκρεγκ Μπρόκμαν, ότι απομακρύνθηκαν από τις αρχικές δεσμεύσεις της OpenAI και έδωσαν προτεραιότητα στο κέρδος. Υποστηρίζει ότι ο οργανισμός δημιουργήθηκε με στόχο να αναπτύξει τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος της ανθρωπότητας, χωρίς να ελέγχεται από εμπορικά συμφέροντα.

Στο πλαίσιο της προσφυγής του, ζήτησε να ανατραπούν οι αλλαγές στην εταιρική δομή της OpenAI, να απομακρυνθούν ο Άλτμαν και ο Μπρόκμαν από τις θέσεις τους και να επιστρέψουν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον εμπορικό βραχίονα της εταιρείας.

Η OpenAI απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ο Μασκ γνώριζε εδώ και χρόνια τις συζητήσεις για τη δημιουργία κερδοσκοπικής δομής. Επιμένει επίσης ότι εξακολουθεί να ελέγχεται από τη μη κερδοσκοπική μητρική της και ότι δεν έχει εγκαταλείψει τον στόχο της για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης που θα ωφελεί το ευρύ κοινό.

Ο Μασκ ήταν ένας από τους ιδρυτές της OpenAI το 2015, αλλά αποχώρησε από το διοικητικό της συμβούλιο το 2018. Έκτοτε δημιούργησε τη δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, την xAI, η οποία ανταγωνίζεται άμεσα την OpenAI.

Η προσωπική τους σύγκρουση έχει πλέον μεταφερθεί τόσο στις δικαστικές αίθουσες όσο και στα κοινωνικά δίκτυα, όπου οι δύο άνδρες χρησιμοποιούν συχνά δημόσιες επιθέσεις για να αμφισβητήσουν ο ένας την αξιοπιστία και τα επιχειρηματικά σχέδια του άλλου.

Με πληροφορίες από Forbes