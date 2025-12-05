Ο δολοφόνος  του Σίνζο Άμπε ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού

Ο Τετσούγια Γιαμαγκάμι, ο άνδρας που έχει ομολογήσει ότι δολοφόνησε τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε το 2022, ζήτησε για πρώτη φορά συγγνώμη από την οικογένειά του.

Μιλώντας στο δικαστήριο, εξέφρασε «βαθιά λύπη» προς τη χήρα του Άμπε, Ακίε, σημειώνοντας ότι τους έχει προκαλέσει «τριάμισι χρόνια οδύνης».

Ο Άμπε έπεσε νεκρός τον Ιούλιο του 2022, κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας στη Νάρα, όταν ο Γιαμαγκάμι τον πυροβόλησε με αυτοσχέδιο όπλο που είχε κατασκευάσει μόνος του. Ο πρώην πρωθυπουργός υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα, σε μια επίθεση που συγκλόνισε την Ιαπωνία και τη διεθνή κοινότητα.

Ο Γιαμαγκάμι είχε δηλώσει στις αρχές ότι στόχος του ήταν να πλήξει την Εκκλησία της Ενοποίησης, την οποία θεωρούσε υπεύθυνη για την οικονομική καταστροφή της οικογένειάς του. Υποστήριξε ότι ο Άμπε προωθούσε δημόσια τη δράση της οργάνωσης, γεγονός που, κατά τον ίδιο, τον οδήγησε στο έγκλημα. Η υπόθεση άνοιξε τον δρόμο για εκτεταμένες έρευνες σχετικά με τη δραστηριότητα της Εκκλησίας στην Ιαπωνία και τον Μάρτιο, δικαστήριο του Τόκιο διέταξε τη διάλυσή της, απόφαση που ο οργανισμός δηλώνει ότι θα προσβάλει.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, οι εισαγγελείς ανέγνωσαν και δήλωση της Ακίε Άμπε, η οποία ανέφερε ότι «η απώλεια του συζύγου της παραμένει αβάσταχτη».

Η δίκη συνεχίζεται με το δικαστήριο να εξετάζει τόσο τις συνθήκες της επίθεσης όσο και την ψυχική κατάσταση του κατηγορουμένου.

Με πληροφορίες από BBC