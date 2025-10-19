Ο δισεκατομμυριούχος κυβερνήτης του Ιλινόι κέρδισε 1,4 εκατ. δολάρια στο blackjack

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ. Μπ. Πρίτσκερ, είχε μια εξαιρετικά τυχερή βραδιά στο Λας Βέγκας, αποκομίζοντας κέρδη 1,4 εκατ. δολαρίων από παιχνίδι blackjack, όπως προκύπτει από τη φορολογική του δήλωση που δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

Ο 60χρονος πολιτικός, δισεκατομμυριούχος κληρονόμος της αλυσίδας ξενοδοχείων Hyatt και πιθανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το ποσό προήλθε από μια «εξαιρετικά τυχερή σειρά χεριών» κατά τη διάρκεια διακοπών με τη σύζυγό του, Μ. Κ. Πρίτσκερ, και φίλους. «Ήμουν απίστευτα τυχερός», είπε. «Πρέπει να είσαι, για να φύγεις κερδισμένος από ένα καζίνο».

Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, η προσωπική του περιουσία υπολογίζεται στα 3,9 δισ. δολάρια, κατατάσσοντάς τον μεταξύ των 400 πλουσιότερων Αμερικανών. Εκπρόσωπος της εκστρατείας του ανέφερε ότι ο Πρίτσκερ σκοπεύει να δωρίσει το ποσό σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα το πράξει.

Ο Πρίτσκερ, ο οποίος σχεδιάζει να διεκδικήσει τρίτη θητεία το 2026, έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει την περιουσία του για να χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες υπέρ των Δημοκρατικών, όπως εκστρατείες για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην άμβλωση. Πρόσφατα, έχει επικρίνει δημόσια τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τα μέτρα αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής και την απόφασή του να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο.

Η φορολογική του δήλωση για το 2024 καταγράφει συνολικό εισόδημα 10,6 εκατ. δολαρίων, κυρίως από μερίσματα και κεφαλαιακά κέρδη, ενώ κατέβαλε φόρους ύψους 1,6 εκατ. δολαρίων.

Ο κυβερνήτης, γνωστός για την αγάπη του στα χαρτιά, διοργανώνει κάθε χρόνο το Chicago Poker Challenge, το οποίο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια για το Μουσείο και Κέντρο Εκπαίδευσης του Ολοκαυτώματος. Όπως είπε, το ποσό του Λας Βέγκας ήταν «καθαρό κέρδος» από μία μόνο επίσκεψη στο καζίνο, αρνούμενος να αποκαλύψει το νικητήριο χέρι του.

«Όποιος έχει παίξει σε καζίνο ξέρει πως αν μείνεις πολύ, συνήθως τα χάνεις όλα», είπε χαμογελώντας. «Εγώ ήμουν αρκετά τυχερός να φύγω πριν συμβεί αυτό».

