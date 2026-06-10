Ο David Harbour σχολιάζει για πρώτη φορά το album της Lily Allen - «Ήταν περίεργο»

Ο David Harbour μίλησε για πρώτη φορά σε νέα συνέντευξη σχετικά με το «αποκαλυπτικό» άλμπουμ της πρώην συζύγου του, Lily Allen, με τίτλο «West End Girl».

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Stranger Things» χώρισε από την τραγουδίστρια στις αρχές του 2025, έπειτα από πέντε χρόνια γάμου. Το ζευγάρι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου λίγους μήνες μετά τον χωρισμό.

Το άλμπουμ της Allen περιγράφει τη δραματική διάλυση ενός γάμου, με θέματα απιστίας και συναισθηματικής χειραγώγησης, ενώ η ίδια έχει δηλώσει ότι τα τραγούδια είναι «μείγμα πραγματικότητας και μυθοπλασίας».

«Ήταν περίεργο», είπε ο Harbour σε συνέντευξή του στο Variety. «Πιστεύω ότι κάθε καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις εμπειρίες του για να δημιουργεί τέχνη, και σέβομαι το γεγονός ότι εκείνη το έκανε».

Πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα γιατί είναι η προσωπική μου ζωή. Παρότι πολλοί δεν μου επιτρέπουν να έχω ιδιωτική ζωή, εγώ τη θεωρώ σημαντική. Και σέβομαι επίσης τις ζωές των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφομαι ιδιωτικά. Απλώς δεν θα μιλήσω γι’ αυτό».

Όταν ρωτήθηκε αν θέλει να απαντήσει σε κάποιους από τους ισχυρισμούς του άλμπουμ, είπε: «Οι ιστορίες είναι πολύπλοκες, και γι’ αυτό λέω ότι σέβομαι την τέχνη της να εκφράσει την εμπειρία της. Δεν ήταν η δική μου εμπειρία».

Σε συνέντευξη στη Vogue, η Allen είπε ότι το άλμπουμ είναι συνδυασμός αλήθειας και φαντασίας: «Υπάρχουν πράγματα στο δίσκο που τα βίωσα μέσα στον γάμο μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα απόλυτη αλήθεια. Είναι εμπνευσμένο από όσα συνέβησαν στη σχέση».

Η τραγουδίστρια βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις για τη δημιουργία ενός πιθανού θεατρικού έργου βασισμένου στα τραγούδια, λέγοντας: «Δεν έχει ακόμη κλείσει τίποτα, αλλά έχω συζητήσεις με ανθρώπους. Είναι πολύ συναρπαστικό».

Μετά την κυκλοφορία του West End Girl, δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι η συμπρωταγωνίστρια του Harbour στο Stranger Things, Millie Bobby Brown, είχε καταθέσει καταγγελία για εκφοβισμό και παρενόχληση εναντίον του. Ο ίδιος χαρακτήρισε το χρονοδιάγραμμα «περίεργο» και διέψευσε οποιαδήποτε μόνιμη ένταση μεταξύ τους.

«Θα δείτε περισσότερα από εμένα και τη Millie – 10 χρόνια δεν ήταν αρκετά», είπε. «Υπάρχει ένας ιδιαίτερος δεσμός εκεί. Την αγαπώ. Με αγαπά».

Πρόσθεσε επίσης ότι τέτοιες σχέσεις έχουν φυσικές εντάσεις: «Είναι σαν οικογένεια… μερικές φορές έχεις καβγάδες, διαφωνίες. Ήταν απλώς μια ρήξη που λύθηκε όταν μιλήσαμε μεταξύ μας».

Με πληροφορίες από Guardian

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