Ο Daniel Ek αποχωρεί από τη θέση του CEO της Spotify μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες

Ο Daniel Ek, συνιδρυτής και «πρόσωπο–σύμβολο» της Spotify, ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου. Τη διοίκηση του κορυφαίου streaming κολοσσού αναλαμβάνουν από κοινού οι σημερινοί πρόεδροι της εταιρείας, Alex Norström και Gustav Söderström, ως νέοι co-CEOs.

Ο 42χρονος Ek, που ηγήθηκε της Spotify από το 2006, χαρακτήρισε τη μετάβαση ως «φυσικό βήμα», υπογραμμίζοντας ότι είναι «έτοιμος να περάσει από τον ρόλο του παίκτη σε εκείνον του προπονητή». Τα τελευταία χρόνια είχε ήδη παραχωρήσει σημαντικό μέρος της καθημερινής στρατηγικής σε Norström και Söderström, οι οποίοι διαχειρίζονται αντίστοιχα τον εμπορικό και τον τεχνολογικό βραχίονα της εταιρείας.

Η αλλαγή ηγεσίας έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης άνθησης για τη Spotify. Η εταιρεία μετρά σχεδόν 700 εκατ. ενεργούς χρήστες – εκ των οποίων οι 276 εκατ. συνδρομητές – ενώ το 2024 τα έσοδά της ξεπέρασαν τα 18,3 δισ. δολάρια. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή της αξία ξεπερνά τα 150 δισ. δολάρια, με τις μετοχές να βρίσκονται κοντά στο ιστορικό τους υψηλό.

Ως εκτελεστικός πρόεδρος, ο Ek θα επικεντρωθεί στη μακροπρόθεσμη στρατηγική, στις επενδύσεις και στη διαχείριση κεφαλαίων. Η επιχειρηματική του δράση, άλλωστε, έχει ήδη επεκταθεί σε τομείς πέραν της μουσικής. Μέσω της επενδυτικής εταιρείας Prima Materia στηρίζει καινοτόμα projects υψηλού ρίσκου, από startups υγείας όπως η Neko έως την αμυντική εταιρεία Helsing, που αναπτύσσει drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Αυτή η κίνηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε μερίδα καλλιτεχνών και ακτιβιστών, οι οποίοι τον κατηγορούν ότι με τις επενδύσεις του «νομιμοποιεί» στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και στηρίζει έμμεσα το Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα. Ορισμένοι μουσικοί μάλιστα απείλησαν να αποσύρουν τη δουλειά τους από τη Spotify.

Η αποχώρησή του από το τιμόνι της Spotify σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τον άνθρωπο που άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ακούμε μουσική και συνέβαλε στην αναγέννηση μιας βιομηχανίας που βρισκόταν σε κρίση λόγω της πειρατείας. Τώρα, με τους Norström και Söderström να αναλαμβάνουν, η Spotify ετοιμάζεται να επεκταθεί ακόμη περισσότερο σε αγορές της Αφρικής και της Ασίας, ενώ δίνει έμφαση στις δυνατότητες που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο του ήχου.\

Με πληροφορίες από Business Insider