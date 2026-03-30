Ο Conner Ives συνεργάζεται με τη MAC για το “Protect the Dolls” ενόψει της Διεθνή Ημέρα Τρανς Ορατότητας

Ο σχεδιαστής μόδας Conner Ives συνεργάζεται με τη M.A.C και το Viva Glam για μια συλλεκτική κυκλοφορία με το σύνθημα “Protect the Dolls”, λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Ορατότητας στις 31 Μαρτίου.

Η συνεργασία περιλαμβάνει ένα μπλουζάκι και ένα κραγιόν, με το 100% των εσόδων να κατευθύνεται σε οργανώσεις που στηρίζουν τρανς κοινότητες στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συνεργασία φέρνει σε νέα μορφή το “Protect the Dolls”, το σύνθημα που έγινε ευρύτερα γνωστό όταν ο Conner Ives εμφανίστηκε με το σχετικό μπλουζάκι στο φινάλε της συλλογής του και το μετέτρεψε γρήγορα σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες δηλώσεις μόδας της περασμένης χρονιάς. Η νέα κυκλοφορία περιλαμβάνει μια μαύρη εκδοχή του μπλουζακιού και το κραγιόν Viva Planet, μια μπεζ-ροζ απόχρωση που παρουσιάζεται ως χρώμα σχεδιασμένο να ταιριάζει σε μεγάλο εύρος επιδερμίδων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Viva Glam, το ιστορικό φιλανθρωπικό πρόγραμμα της M.A.C που ξεκίνησε το 1994. Από την πρώτη του εκδοχή, με πρωταγωνιστή τον RuPaul, το Viva Glam είχε συνδεθεί με τη στήριξη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και με δράσεις γύρω από τον HIV/AIDS. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η εταιρεία στα διεθνή μέσα, η πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει πάνω από 540 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Στη νέα αυτή συνεργασία, τα έσοδα θα κατευθυνθούν σε οργανώσεις που στηρίζουν τρανς κοινότητες, ανάμεσά τους το Trevor Project στις ΗΠΑ και η Mermaids στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην καμπάνια, που φωτογραφήθηκε από τον Nick Knight, συμμετέχουν η Dominique Jackson, η Ivy Stewart, η Josephine DuPont και η Green Kim.

Ο ίδιος ο Ives έχει πει ότι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στο πώς θα εξελιχθεί το “Protect the Dolls”, ακριβώς για να μη χαθεί το νόημά του μέσα σε μια γενική εμπορική αξιοποίηση. Οπως εξήγησε, είχε δεχτεί πολλές προτάσεις για νέες εκδοχές και προϊόντα, αλλά δεν ήθελε να αραιώσει ούτε το μήνυμα ούτε τον σκοπό του. Αυτός είναι και ο λόγος που η συνεργασία με τη M.A.C παρουσιάζεται ως φυσική συνέχεια και όχι ως απλή επέκταση ενός viral αντικειμένου μόδας.

Courtesy of MAC VIVA GLAM x Conner Ives

Η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία. Η κυκλοφορία γίνεται λίγο πριν από τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Ορατότητας και επιχειρεί να συνδέσει ένα ήδη αναγνωρίσιμο σύνθημα της μόδας με μια πιο άμεση μορφή δημόσιας υποστήριξης. Ετσι, το “Protect the Dolls” περνά από την πασαρέλα και την κυκλοφορία του στα πρόσωπα της ποπ κουλτούρας σε ένα πιο μαζικό περιβάλλον ομορφιάς και λιανικής, χωρίς να αλλάζει ο βασικός φιλανθρωπικός χαρακτήρας του.

Το αποτέλεσμα είναι μια συνεργασία που κινείται ταυτόχρονα στη μόδα, την κουλτούρα της ομορφιάς και τη δημόσια ορατότητα ενός πολιτικού μηνύματος. Αυτό είναι και το στοιχείο που τη ξεχωρίζει από μια συνηθισμένη εμπορική συνεργασία.