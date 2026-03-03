Ο Chet Hanks και το ελληνικό διαβατήριο που τον κράτησε στη Μεντεγίν

Ο Chet Hanks, γιος των Tom Hanks και Rita Wilson, δήλωσε ότι έχει «κολλήσει» στην Κολομβία μετά από πρόβλημα με το διαβατήριό του, ζητώντας από τους followers του να τον «απελευθερώσουν» μέσω Instagram.

Ο 35χρονος ηθοποιός και ράπερ εξήγησε σε βίντεο που ανάρτησε ότι βρισκόταν αρχικά στο Πουέρτο Ρίκο για τα γενέθλια φίλου του. Εκεί αποφάσισε αυθόρμητα να ταξιδέψει στη Μεντεγίν, για να επισκεφθεί ακόμη έναν φίλο. Το πρόβλημα προέκυψε όταν προσπάθησε να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Chet Hanks σε ανάρτηση από την Κολομβία, όπου δηλώνει ότι έχει «κολλήσει» λόγω διαβατηρίου. Φωτογραφία: chethanx/Instagram

Ο Hanks ταξίδευε με το ελληνικό του διαβατήριο — είναι διπλός υπήκοος ΗΠΑ και Ελλάδας — καθώς, όπως ανέφερε, το αμερικανικό του διαβατήριο επρόκειτο να λήξει σύντομα όταν έφυγε για το Πουέρτο Ρίκο. Όταν όμως επιχείρησε να επιστρέψει στις ΗΠΑ από την Κολομβία, ενημερώθηκε ότι θα χρειαζόταν το αμερικανικό του διαβατήριο για την επανείσοδο.

«Αν χρησιμοποιώ ξένο διαβατήριο, χρειάζομαι πράσινη κάρτα για να μπω στην Αμερική», είπε στο βίντεο. «Δεν έχω πράσινη κάρτα γιατί είμαι Αμερικανός πολίτης. Δεν έχω μαζί μου το αμερικανικό μου διαβατήριο, οπότε είμαι κυριολεκτικά κολλημένος στην Κολομβία».

Ο ίδιος εμφανίστηκε περισσότερο αμήχανος παρά ανήσυχος, λέγοντας πως η μοναδική αμερικανική πρεσβεία όπου μπορεί να επιλύσει το ζήτημα βρίσκεται στην Μπογκοτά, περίπου 400 χιλιόμετρα από τη Μεντεγίν. «Δεν έχω ιδέα τι θα κάνω… Δεν θέλω να πάω στην Μπογκοτά. Free me», κατέληξε στο βίντεο.

Το Σάββατο, ο Hanks επανήλθε με νέα ανάρτηση, γράφοντας «ESTAMO BIEN» σε λεζάντα φωτογραφίας από τη Μεντεγίν, καθησυχάζοντας τους followers του ότι είναι ασφαλής.

Ο Chet Hanks ανέφερε μέσω Instagram ότι έχει «κολλήσει» στην Κολομβία. Φωτογραφία: chethanx/Instagram

Σε επόμενο βίντεο, ανέφερε ότι παραμένει στην πόλη και μίλησε για αϋπνία, νηφαλιότητα και την πρόσφατη σύλληψη του Shia LaBeouf στη Νέα Ορλεάνη.

Ο Chet Hanks έχει συχνά απασχολήσει τα media για δηλώσεις και διαδικτυακές τοποθετήσεις που απέχουν αισθητά από τη δημόσια εικόνα του πατέρα του. Έχει αυτοχαρακτηριστεί «το μαύρο πρόβατο της οικογένειας Hanks», ενώ το 2021 είχε προκαλέσει αντιδράσεις με την περίφημη φράση «White Boy Summer», η οποία έγινε viral.

Στην καριέρα του έχει εμφανιστεί σε σειρές όπως Empire, Shameless, Your Honor, Curb Your Enthusiasm και Atlanta, ενώ έχει χτίσει ένα προφίλ που συνδυάζει pop performance, internet persona και συχνά προκλητικές τοποθετήσεις.

Το περιστατικό με το διαβατήριο δεν φαίνεται να συνδέεται με κάποιο νομικό ζήτημα, αλλά με τεχνική ασυμβατότητα εγγράφων. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο ίδιος επέλεξε να το μοιραστεί δημόσια, ζητώντας «Free me» από τους followers του, μετατρέπει μια γραφειοκρατική εμπλοκή σε μικρό διαδικτυακό επεισόδιο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες.