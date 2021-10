Ο Chella Man έγραψε ιστορία ως το πρώτο trans πρόσωπο της YSL Beauty

Το μοντέλο και ηθοποιός Chella Man κατάφερε να γράψει ιστορία καθώς έγινε το πρώτο τρανς αντρικό πρόσωπο της YSL Beauty.

Πρόκειται για μια συνεργασία με αφορμή την καμπάνια Nu Collective, όπου νεαροί influencer της Gen Z ανάμεσά τους οι Rickey Thompson και Brynne Rosetta, προωθούν μια «καθαρή και βιώσιμη» υβριδική σειρά μακιγιάζ και περιποίησης δέρματος.

Σε βίντεο για την καμπάνια Nu Collective της YSL Beauty, ο Chella Man που είναι επίσης κωφός, μιλά για τις δυσκολίες με την έντονη δυσφορία φύλου, την χειρουργική επέμβαση που έχει υποβληθεί και πώς η τέχνη τον βοήθησε να εκφραστεί με τρόπο που τα λόγια δεν μπορούν.

«Πάντα βίωνα έντονη δυσφορία λόγω του φύλου μου – το μυαλό μου δεν μπορούσε να συνδεθεί με το σώμα μου», εξηγεί. «Η επέμβαση μού επέτρεψε να κάνω το σώμα μου σπίτι, και οι ουλές στο στήθος και πίσω από τα αυτιά μου θα μου θυμίζουν πάντα αυτή την απελευθέρωση».

Και συνέχισε: «Όταν δεν έχω άλλο μέσο να εξηγήσω τον εαυτό μου με λέξεις, η τέχνη ήταν και εξακολουθεί να είναι η διέξοδός μου. Οι ουλές μου με έκαναν αυτό που είμαι. Είναι προνόμιο που τις έχω. Είναι η υπογραφή μου».

Στο βίντεο εμφανίζεται φορώντας κοσμήματα από τη σειρά του Beauty of Being Deaf, η οποία κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο.

Σχεδιασμένη να βοηθά κωφούς και βαρήκοα άτομα να αισθάνονται περισσότερο έλεγχο στο σώμα τους, η συλλογή παρουσιάζει εύκαμπτα χρυσά κοσμήματα για τα αυτιά, που εφαρμόζουν πάνω από ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα.

Ο Chella Man, που είναι μόλις 22 ετών, άρχισε να γίνεται διάσημος το 2017, καταγράφοντας τη φυλομετάβασή του στα social media, εξελίχθηκε σε υπέρμαχος των δικαιωμάτων ατόμων με κώφωση και έγραψε ιστορία όταν υπέγραψε με το πρακτορείο μοντέλων IMG. Το 2019 έκανε επίσης τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, συμμετέχοντας ως Jericho στο «Titans».

Η επιλογή του έρχεται να προστεθεί στην ιστορία των trans μοντέλων που εργάζονται στον χώρο της μόδας τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1960. Για τα πρώτα 50 χρόνια, η συντριπτική πλειονότητα των συγκεκριμένων μοντέλων εργαζόταν χωρίς να αποκαλύπτουν το φύλο τους. Ακόμη και μετά από αυτό, τα περισσότερα μοντέλα ήταν trans γυναίκες. Ονόματα όπως Andreja Pejic, Lea T, Valentina Sampaio, Miss Fame και Teddy Quinlivan έχουν συνεργαστεί με τα Make Up for All, Redken, L'Oreal, Balmain, Charlotte Tilsbury και Chanel σε αυτόν τον χώρο.

Ο Chella Man είναι ένας από τα πρώτα -αν όχι το πρώτο- trans αρσενικό άτομο που κλείνει μεγάλη καμπάνια ομορφιάς.

Με πληροφορίες από Dazed, Out